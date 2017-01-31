Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Люди избегают врачей из-за страха плохого диагноза
В ДНР рассказали "о реальных потерях украинских силовиков"
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
В Донецкой области "почти катастрофа": СМИ о реакции Порошенко
Трамп требует у Маккейна не развязывать 3 мировую
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Стыдить людей с ожирением вредно для их здоровья
Франция принимает меры по борьбе с ожирением
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
11:25 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутская область получит субсидию, чтобы улучшить преподавание русского языка

Субсидию в 53,7 млн рублей получит Иркутская область из федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО) на 2016−2020 годы.

Как сообщает 31 января 2017 года пресс-служба правительства области, соответствующие распоряжения подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

По словам министра образования Иркутской области Валентины Перегудовой, 21,5 млн рублей направят в регион на мероприятия по совершенствованию преподавания и изучения русского языка. Планируется, что деньги пойдут на создание и техническое оснащение федеральной стажировочной площадки и базовых опорных площадок, проведение диагностики компетенций и определение профессиональных затруднений педагогов дошкольного и начального общего образования, работающих в полиэтнической среде, разработку и реализацию программ повышения квалификации. Кроме того, предполагается проводить межрегиональные мероприятия и обмен опытом с другими регионами РФ по вопросам преподавания русского языка как родного и неродного. Субсидию по этому направлению получили ещё Воронежская, Ростовская, Тамбовская области и Краснодарский край.

В числе 18 регионов РФ Иркутская область получит деньги на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом. Размер субсидии — 11,9 млн рублей. Средства предназначены для пополнения фондов школьных библиотек, создания в школах информационно-библиотечных центров, финансирования стажировочных площадок по реализации предметных концепций, совершенствования содержания и технологий общего образования, проведения курсов повышения квалификации, создания сетевых сообществ по учебным или предметным областям, а также современных материально-технических условий в образовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные программы.

На повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, из федерального бюджета в Иркутскую область направят 2,4 млн рублей.

Около 17,9 млн рублей выделено на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования. Планируется приобретение современного оборудования для 28 пунктов проведения ЕГЭ в муниципальных образованиях Иркутской области и регионального центра обработки информации с целью совершенствования процедуры итоговой аттестации.

Напомним, в 2017 году Иркутская область стала победителем в четырёх мероприятиях ФЦПРО на 2016−2020 годы. Всего к началу 2017 года на предоставление федеральной поддержки регионам разыгрывалось шесть мероприятий ФЦПРО. Министерство образования области подготовило и направило заявки по пяти мероприятиям.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минюст США защитит в суде иммиграционные указы Трампа
ДНР: 80 силовиков погибли, пытаясь прорвать позиции в Донбассе
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Минфин предложил девальвировать рубль на 10 процентов
Каждый второй россиянин допускает ношение хиджаба в школах
Российский чемпион ОИ-2014 дисквалифицирован на четыре года
На Дальнем Востоке впервые проведут фестиваль шаурмы
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь