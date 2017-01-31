Иркутская область получит субсидию, чтобы улучшить преподавание русского языка

Как сообщает 31 января 2017 года пресс-служба правительства области, соответствующие распоряжения подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

По словам министра образования Иркутской области Валентины Перегудовой, 21,5 млн рублей направят в регион на мероприятия по совершенствованию преподавания и изучения русского языка. Планируется, что деньги пойдут на создание и техническое оснащение федеральной стажировочной площадки и базовых опорных площадок, проведение диагностики компетенций и определение профессиональных затруднений педагогов дошкольного и начального общего образования, работающих в полиэтнической среде, разработку и реализацию программ повышения квалификации. Кроме того, предполагается проводить межрегиональные мероприятия и обмен опытом с другими регионами РФ по вопросам преподавания русского языка как родного и неродного. Субсидию по этому направлению получили ещё Воронежская, Ростовская, Тамбовская области и Краснодарский край.

В числе 18 регионов РФ Иркутская область получит деньги на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом. Размер субсидии — 11,9 млн рублей. Средства предназначены для пополнения фондов школьных библиотек, создания в школах информационно-библиотечных центров, финансирования стажировочных площадок по реализации предметных концепций, совершенствования содержания и технологий общего образования, проведения курсов повышения квалификации, создания сетевых сообществ по учебным или предметным областям, а также современных материально-технических условий в образовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные программы.

На повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, из федерального бюджета в Иркутскую область направят 2,4 млн рублей.

Около 17,9 млн рублей выделено на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования. Планируется приобретение современного оборудования для 28 пунктов проведения ЕГЭ в муниципальных образованиях Иркутской области и регионального центра обработки информации с целью совершенствования процедуры итоговой аттестации.

Напомним, в 2017 году Иркутская область стала победителем в четырёх мероприятиях ФЦПРО на 2016−2020 годы. Всего к началу 2017 года на предоставление федеральной поддержки регионам разыгрывалось шесть мероприятий ФЦПРО. Министерство образования области подготовило и направило заявки по пяти мероприятиям.