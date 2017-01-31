Новосибирская область стала пятой в стране по числу переселенцев

Новосибирская область занимает пятое место в России по количеству соотечественников, прибывших из-за рубежа.

В СФО по количеству переселенцев регион занимает первое место. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на встрече с журналистами. Программа по содействию добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, реализуется в регионе с 2009 года. За это время в НСО переехало около 22 тысяч россиян. С января по ноябрь 2016 года новосибирцами стали 6 545 человек.