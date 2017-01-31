В феврале назначены дополнительные поезда из Калининграда в Москву
В феврале, накануне и в дни праздников, на направлении Калининград — Москва будут назначены дополнительные поезда. Об этом сообщает
В феврале, накануне и в дни праздников, на направлении Калининград — Москва будут назначены дополнительные поезда. Об этом сообщает
Железнодорожники прогнозируют, что в это время традиционно увеличится пассажиропоток.
Из Калининграда поезда будут отправляться 21 и 25 февраля в 15.30 (мск), из Москвы — 22 и 26 февраля в 19.14 (мск).
Предварительная продажа билетов осуществляется во всех кассах дальнего следования.
В КЖД напомнили, что те, кто запланирует поездку заранее, смогут сэкономить на стоимости проезда — цена билета зависит от глубины продажи, дней недели, сезона, расположения мест (верхняя или нижняя полка) и категории вагонов.