В феврале назначены дополнительные поезда из Калининграда в Москву

Железнодорожники прогнозируют, что в это время традиционно увеличится пассажиропоток.

Из Калининграда поезда будут отправляться 21 и 25 февраля в 15.30 (мск), из Москвы — 22 и 26 февраля в 19.14 (мск).

Предварительная продажа билетов осуществляется во всех кассах дальнего следования.

В КЖД напомнили, что те, кто запланирует поездку заранее, смогут сэкономить на стоимости проезда — цена билета зависит от глубины продажи, дней недели, сезона, расположения мест (верхняя или нижняя полка) и категории вагонов.