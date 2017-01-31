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11:43 (мск), источник: ТАСС

Каждый второй россиянин допускает ношение хиджаба в школах

В целом в стране отмечается более толерантное отношение к внешним проявлениям религиозной принадлежности в учебных учреждениях, считают социологи.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Каждый второй россиянин считает, что не должно быть запрета на ношение хиджабов в школах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждый второй опрошенный (50%) поддерживают отмену запрета на ношение хиджабов, с той целью, чтобы дети из мусульманских семей могли спокойно учиться. Категорически против предложения выступают 37% наших сограждан — они считают невозможным отменить запрет на хиджабы, несмотря ни на что (причем даже среди последователей ислама эта доля составляет 36%)
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Как отмечают социологи, россияне в целом стали более толерантно относиться к внешним проявлениям религиозной принадлежности в учебных учреждениях. «Уже 47% граждан считают, что в этом нет ничего предосудительного (35% в 2012 г.). Заметно выше эта доля среди молодежи (73% в группе от 18 до 24 лет), последователей ислама (68%). Напротив, недопустимым со стороны учеников и учителей подобное поведение считают 47% (среди 45-летних и старше — 55−57%, высокообразованных — 56%, атеистов — 56%)», — уточняется в результатах опроса.

«За последние годы наблюдается повышение уровня социально-психологического принятия представителей других конфессиональных групп — значимые для исповедующих разные религии символические элементы (такие как хиджабы) стали более понятны и привычны. При этом молодежь гораздо реже придает значение внешним атрибутам, указывающим на принадлежность к той или иной конфессии, что является залогом комфортного и гармоничного развития межконфессиональных отношений в стране», — прокомментировала результаты исследования директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова.

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Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 28—29 января 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках. Объем выборки — 1800 человек. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева 24 января на пресс- конференции в ТАСС прокомментировала ситуацию в селе Белозерье в Мордовии, где от учительниц и учениц потребовали отказаться от ношения мусульманских платков. Министр напомнила о светском характере образования в России, высказав мнение, что истинно верующие люди не стараются подчеркнуть свое отношение к вере «при помощи атрибутики». Ранее вопросы о ношении мусульманских головных платков в школах становились предметом рассмотрения Верховным судом РФ. Летом 2013 года суд отказался отменять решение Ставропольского краевого суда, запретившего школьницам-мусульманкам ходить в платках, а в 2015 году Верховный суд признал законным запрет на ношение мусульманских головных платков в школах Мордовии.

Комментарии
8
Л. Оксана
Вопрос по поводу ношения хиджабы очень интересен. Скажите, сейчас его носят в школах? Носили 5-10 лет назад, при Советской власти 30-50 лет назад? Почему тогда не носили, никто не ставил вопросов, а сейчас это друг является необходимым? Разве что-то изменилось в мусульманской вере? Это очень щепетильная тема, ведь позволив один раз, можно на этом и не остановиться.
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Л. Оксана
Допустим другой вариант - ребенок буддист. Значит ему может быть положено ходить в школу в белой рубахе в пол?
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Роман. Загривач.
Я против. Дома хоть трусы пускай на голову надевают.
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