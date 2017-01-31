Каждый второй россиянин допускает ношение хиджаба в школах
В целом в стране отмечается более толерантное отношение к внешним проявлениям религиозной принадлежности в учебных учреждениях, считают социологи.
В целом в стране отмечается более толерантное отношение к внешним проявлениям религиозной принадлежности в учебных учреждениях, считают социологи.
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Каждый второй россиянин считает, что не должно быть запрета на ношение хиджабов в школах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Каждый второй опрошенный (50%) поддерживают отмену запрета на ношение хиджабов, с той целью, чтобы дети из мусульманских семей могли спокойно учиться. Категорически против предложения выступают 37% наших сограждан — они считают невозможным отменить запрет на хиджабы, несмотря ни на что (причем даже среди последователей ислама эта доля составляет 36%)
Как отмечают социологи, россияне в целом стали более толерантно относиться к внешним проявлениям религиозной принадлежности в учебных учреждениях. «Уже 47% граждан считают, что в этом нет ничего предосудительного (35% в 2012 г.). Заметно выше эта доля среди молодежи (73% в группе от 18 до 24 лет), последователей ислама (68%). Напротив, недопустимым со стороны учеников и учителей подобное поведение считают 47% (среди 45-летних и старше — 55−57%, высокообразованных — 56%, атеистов — 56%)», — уточняется в результатах опроса.
«За последние годы наблюдается повышение уровня
Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен
Глава Минобрнауки Ольга Васильева 24 января на пресс- конференции в ТАСС прокомментировала ситуацию в селе Белозерье в Мордовии, где от учительниц и учениц потребовали отказаться от ношения мусульманских платков. Министр напомнила о светском характере образования в России, высказав мнение, что истинно верующие люди не стараются подчеркнуть свое отношение к вере «при помощи атрибутики». Ранее вопросы о ношении мусульманских головных платков в школах становились предметом рассмотрения Верховным судом РФ. Летом 2013 года суд отказался отменять решение Ставропольского краевого суда, запретившего