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11:44 (мск), источник: Om1.ru

Жителя Омской области за угон скорой помощи отправили в колонию строгого режима

На похищенном санитарном автомобиле мужчина мчался к реке Омь, пока его не остановили полицейские.

Нижнеомский районный суд вынес приговор жителю села Нижнего Омка, который совершил бессмысленное преступление на территории соседнего села — Хомутинки.

Гражданин с несколькими судимостями в биографии приехал в Хомутинку в гости к своим знакомым. Встреча превратилась в попойку. Нетрезвый сельчанин увидел у здания фельдшерско-акушерского пункта автомобиль скорой помощи, забрался в него, сел за руль и поехал по селу. Игнорируя правила дорожного движения, водитель-самозванец пронёсся на автомобиле с красным крестом через всю Хомутинку и достиг берега Оми, где его сумели остановить полицейские.
Что его «вдохновило» на этот поступок, мужчина объяснить так и не смог. И во время следствия, и в суде он ссылался на своё опьянение.

Суд признал гражданина виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Как рассказали Om1.ru в Нижнеомском районном суде, сельчанина приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Такое суровое наказание связано с тем, что подсудимый и прежде неоднократно нарушал закон.

Угонщик не согласился с приговором и направил апелляционную жалобу в Омский областной суд. Сейчас приговор находится на обжаловании. Какое наказание в итоге получит угонщик скорой помощи, решит судебная коллегия.

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