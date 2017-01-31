12 тонн алкоголя сомнительного качества нашли на парковке в Шелехове

Благодаря публикациям в СМИ полицейские обнаружили партию алкоголя сомнительного качества на парковке в Шелехове. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В материалах СМИ один из жителей Приангарья узнал одного из предполагаемых преступников по делу о суррогатном алкоголе. Мужчина рассказал, что ранее видел одного из фигурантов на территории парковочной зоны для большегрузов в Шелехове. Во время проверки указанной площадки, полицейские нашли прицеп, в котором хранилась спиртосодержащая жидкость. Всего в нем хранилось 12 тонн алкоголя.

Сомнительная продукция изъята. В настоящее время ее образцы направили на исследование экспертам МВД.