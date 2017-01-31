Медицинский автопоезд «Забота» вновь отправляется в удаленные районы Приморья

Фургоны везут аппараты УЗИ, стоматологические кресла и другое медицинское оборудование, догоняют автобус врачей. Терапевты, педиатры, хирург, офтальмолог, эндокринолог и другие профильные специалисты уже отправились в Пожарский район рано утром. Пациенты посёлка Светлогорье первыми получат медицинскую помощь. А далее медсостав отправится по Приморью.

Вадим Глазунов, координатор медицинского проекта: «Будут задействованы все районы, начиная с Тернейского, Пожарского и вниз будем спускаться к Хасанскому району, там еще Находкинский городской округ. Специалисты будут двух направлений: детские и взрослые».

Водители и врачи будут работать посменно, а вот медицинские автопоезда вернутся обратно во Владивосток только через год. Валерий Трушин колесит по Приморскому краю с прицепом «Заботы» уже третий год, с момента запуска проекта. Но даже с водительского кресла видит тех, кто так ждёт помощи от врачей из приморской столицы.

Валерий Трушин, водитель автопоезда «Забота»: «Особенно в отдаленных сёлах встречают очень хорошо. Рады тому, что врачи, узкие специалисты приехали. Потому что не всем людям выехать можно в район с отдаленного места, поэтому нас встречают очень хорошо».

Всю медицинскую помощь местные жители получают бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. А перечень медицинских услуг автопоезда только растет.

Четыре машины «Заботы» прибудут в Светлогорье уже сегодня вечером, а завтра утром начнет приём первых пациентов. Проект еще очень молодой: передвижные поликлиники курсируют по краю с 2015 года.

Только в минувшем на консультациях и приёме у врачей «Заботы» побывали 70 тысяч приморцев. Для местных жителей — это большое подспорье — не преодолевать тысячи километров, а получать медицинскую помощь прямо в своём районе.