В Омске продавали токсичный алкоголь под видом водки премиум-класса

В группировку входили как минимум семеро человек, некоторые из них приходились друг другу родственниками.

Водно-спиртовую смесь сомнительного качества разливали по емкостям, наклеивали этикетки известных брендов и поддельные федеральные марки и продавали под видом водки премиум-класса. При этом спиртосодержащая жидкость не соответствовала требованиям ГОСТ, содержала токсичное вещество, поражающее нервную и дыхательную системы, желудочно-кишечный тракт, печень, почки и меняла морфологический состав периферической крови, а потому была опасна для здоровья.

Подозреваемых в производстве и сбыте не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей товаров задержали в воскресенье, 29 января. Трое были пойманы с поличным, когда разливали фальсификат алкоголя по бутылкам в фургоне на парковке у супермаркета на улице 70 лет Октября. Еще четверых задержали на складе в 16-м Военном городке, где хранился суррогатный алкоголь. Всего было изъяло более 10 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя, бутылки, фурнитура, оборудование для разлива и поддельные акцизы, сообщает пресс-служба омского Следкома.

Двое задержанных уже были взяты под арест, вопрос о мере пресечения остальным сейчас решается. Каждому из них грозит до шести лет лишения свободы.