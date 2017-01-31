В Омске продавали токсичный алкоголь под видом водки премиум-класса
В Омске выявили группировку изготовителей суррогатной алкогольной продукции, которая вела незаконную деятельность в 2016 году.
В Омске выявили группировку изготовителей суррогатной алкогольной продукции, которая вела незаконную деятельность в 2016 году.
В группировку входили как минимум семеро человек, некоторые из них приходились друг другу родственниками.
Подозреваемых в производстве и сбыте не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей товаров задержали в воскресенье, 29 января. Трое были пойманы с поличным, когда разливали фальсификат алкоголя по бутылкам в фургоне на парковке у супермаркета на улице 70 лет Октября. Еще четверых задержали на складе в 16-м Военном городке, где хранился суррогатный алкоголь. Всего было изъяло более 10 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя, бутылки, фурнитура, оборудование для разлива и поддельные акцизы, сообщает
Двое задержанных уже были взяты под арест, вопрос о мере пресечения остальным сейчас решается. Каждому из них грозит до шести лет лишения свободы.