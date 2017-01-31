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11:53 (мск), источник: СуперОмск

В Омске продавали токсичный алкоголь под видом водки премиум-класса

В Омске выявили группировку изготовителей суррогатной алкогольной продукции, которая вела незаконную деятельность в 2016 году.

В группировку входили как минимум семеро человек, некоторые из них приходились друг другу родственниками.

Водно-спиртовую смесь сомнительного качества разливали по емкостям, наклеивали этикетки известных брендов и поддельные федеральные марки и продавали под видом водки премиум-класса. При этом спиртосодержащая жидкость не соответствовала требованиям ГОСТ, содержала токсичное вещество, поражающее нервную и дыхательную системы, желудочно-кишечный тракт, печень, почки и меняла морфологический состав периферической крови, а потому была опасна для здоровья.

Подозреваемых в производстве и сбыте не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей товаров задержали в воскресенье, 29 января. Трое были пойманы с поличным, когда разливали фальсификат алкоголя по бутылкам в фургоне на парковке у супермаркета на улице 70 лет Октября. Еще четверых задержали на складе в 16-м Военном городке, где хранился суррогатный алкоголь. Всего было изъяло более 10 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя, бутылки, фурнитура, оборудование для разлива и поддельные акцизы, сообщает пресс-служба омского Следкома.

Двое задержанных уже были взяты под арест, вопрос о мере пресечения остальным сейчас решается. Каждому из них грозит до шести лет лишения свободы.

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