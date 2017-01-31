Песком и солью будут бороться с ночными стритрейсерами в Новосибирске

По словам Сергея Штельмаха, последние три года в нашем регионе идет тенденция к снижению ДТП и количества погибших в них людей. Однако число пьяных водителей, задержанных на дорогах области, неуклонно растет: в 2016 году водительских прав за пьяное вождение лишились 15 тысяч новосибирцев.

— К сожалению, выросло количество погибших в ДТП детей, — сообщил главный Госавтоинспектор области на встрече с журналистами в пресс-центре ТАСС. — В прошлом году на дорогах Новосибирской области погибли 15 ребятишек. Мы намерены добиться обустройства всех пешеходных переходов, особенно тех, которые расположены вблизи учебных заведений. К сожалению, нужным нормативам сейчас соответствуют только 65 процентов. Обещаю, что с к первому августа 2017 года новосибирские «зебры» будут соответствовать всем требованиям.

Сергей Штельмах добавил, что, благодаря новым более строгим правилам сдачи экзаменов на права, удалось добиться снижения аварийности со стороны молодых водителей, которых в народе называют «чайниками» — Сейчас с первого раза экзамены в ГИБДД сдают лишь шесть процентов будущих водителей, — продолжает Штельмах. — Однако и этот строгий отбор не спасает от брака. К примеру, по нашим данным, виновницей трагедии на дороге в Кузбассе, произошедшей первого октября, стала именно жительница Новосибирска, которая получила права за две недели до ДТП.

Напомним, первого октября в Кемеровской области на 76-м километре автотрассы столкнулись две иномарки — Peugeot и Kia Rio. В ДТП погибли семь человек. Единственным выжившим в этой жуткой катастрофе был двухлетний малыш.

Увеличилось количество ДТП, причинами которых стал так называемый дорожный фактор.

— Мы стали строже спрашивать с владельцев автодорог, — говорит Штельмах. — Часто обсуждаем эту проблему в мэрии Новосибирска. В 2016 году в Новосибирске значительно увеличилось число аварий из-за ошибок в содержании улично-дорожной сети. Прежде всего, это недостатки обустройства остановок общественного транспорта, отсутствие дорожных знаков, разметки и ограждений в необходимых местах. Кроме того, к ошибкам в содержании дорог Новосибирска зимой относятся несвоевременная очистка от снега пешеходных переходов и подходов к ним, остановочных карманов и посадочных площадок на остановках общественного транспорта. С целью устранения недостатков в содержании дорог в прошлом году сотрудники Госавтоинспекции выдали владельцу дорог (мэрии Новосибирска) 2 380 предписаний, составили 1 195 административных протоколов. В 2016 году причинами 695 дорожно-транспортных происшествий на территории областного центра стали именно плохие дорожные условия. Для сравнения, в 2015 году ДТП было в два раза меньше.

Особое внимание в этом году сотрудники ГИБДД намерены уделять стритрейсерам, которые устраивают гонки на ночных заснеженных улицах Новосибирска и области.

— У нас создано специальное подразделение для борьбы с дрифтерами, — сказал Сергей Штельмах. — Мы в тренде! Сотрудники изучают информацию в социальных сетях. Места ночных гонок известны заранее, и мы планируем накануне засыпать эти площадки и трассы пескосоляной смесью.