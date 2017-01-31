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12:35 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде запускают «горячую линию» по работе автобусов и маршруток

«Горячая линия» по вопросам работы автобусов, маршруток и электротранспорта начнет работать в Волгограде с 1 февраля.

«Горожане могут получить исчерпывающую информацию о том, какой общественный транспорт обслуживает конкретную территорию города, сведения о работе автобусов, троллейбусов, трамваев, маршрутных такси», — сообщает пресс-служба администрации Волгограда.

Информация будет доступна по номеру 8 (8442)23−31−60 с понедельника по пятницу включительно с 8.00 до 20.00. Кроме того, по данному номеру готовы принять и жалобы на работу общественного транспорта — как в целом, так и на отдельных водителей. В последнем случае необходимо будет сообщить номера маршрута и транспортного средства, дату и время, когда, было допущено нарушение. Сведения будут передаваться в комитет транспорта, промышленности и связи и транспортные предприятия города.

Напомним, что в Волгограде началось внедрение новой комплексной транспортной схемы. Один из важных ее этапов — запуск множества новых автобусов и ликвидация большинства привычных для горожан маршрутных такси. Этот факт волгоградцы восприняли неоднозначно. Голосование, проведенное на сайте «АиФ-Волгоград», показало, что большинство респондентов против ликвидации маршруток, но согласны с тем, что в сфере коммерческих перевозок надо навести порядок. Проголосовать и узнать результаты опроса можно здесь. По этой же ссылке можно найти полный список ликвидируемых маршрутов.

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