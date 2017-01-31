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12:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Семилуках увязшая в снегу фура перекрыла движение на одной из улиц

Водитель третий день пытается вытащить автомобиль.

Тяжело груженный автомобиль с большим прицепом застрял в снегу на улице Льва Толстого в райцентре в воскресенье, 29 января. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» замглавы администрации города Руслан Мухин во вторник, 31 января.

Водитель большегруза пытался справиться самостоятельно, затем на помощь пришли местные жители. Но вытащить застрявший автомобиль не удалось.

— Грузовик следовал по улице Курская. Во вместительном прицепе вез металлолом, — рассказал Руслан Мухин. — Водитель должен был следовать в сторону поселка Латная, но заплутал и свернул влево раньше. Улица Льва Толстого идет под гору. Плюс сугробы, гололед. Фура основательно увязла, перекрыв движение на улице. Самостоятельно шофер, как ни пытался и не совершал маневры, выбраться не мог. Подключились сотрудники городской пожарной части № 55, которые в случае ЧП выполняют роль спасателей, мэрия, коммунальные службы.

Дорожное полотно на улице посыпали пескосмсью. Но все равно трактор не смог вытащить фуру. Пришлось отсоединить прицеп.

— Подыщем более мощную технику. Приложим все силы, чтобы отбуксировать фуру на асфальтированную трассу, — сказал Руслан Мухин. — И чтобы водитель мог следовать дальше по намеченному курсу в конечный пункт назначения.

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