В Дзержинске доступ в «просевший» дом ограничен до 1 марта
Доступ в аварийный дом № 6 на ул. Буденного ограничен до 1 марта. Об этом сообщает администрация Дзержинска.
Доступ в аварийный дом № 6 на ул. Буденного ограничен до 1 марта. Об этом сообщает администрация Дзержинска.
«Необходимо и внешнее обследование, и работа внутри здания, поэтому мы будем работать в доме. Обследование ведется ежедневно, выполняются как
«Работы по обследованию дома продолжаются. Не позднее 1 марта мы должны получить окончательное заключение о состоянии дома. Пока данного заключения нет, мы не можем разрешить допуск жителей в аварийное здание. Решено пускать в дом только специалистов для ведения мониторинга», — отметил исполняющий обязанности главы администрации Дзержинска Александр Кабанов.
Жители аварийного дома размещены в «Городе спорта» и обеспечены горячим питанием.
После 1 марта, когда будет готово заключение, и станет понятно, полностью ли утрачено имущество жильцов дома или частично, администрация Дзержинска примет решение о возможной выплате материальной помощи пострадавшим.
14 января в Дзержинске на ул. Буденного произошла авария: просел фундамент 5-этажного дома, с 1 по 3 этаж произошла деформация перекрытий. Были эвакуированы 80 жильцов.
Причинами возникновения чрезвычайной ситуации названы