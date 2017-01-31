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12:27 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Дзержинске доступ в «просевший» дом ограничен до 1 марта

Доступ в аварийный дом № 6 на ул. Буденного ограничен до 1 марта. Об этом сообщает администрация Дзержинска.

«Необходимо и внешнее обследование, и работа внутри здания, поэтому мы будем работать в доме. Обследование ведется ежедневно, выполняются как инженерно-геодезические исследования — это замеры смещения или деформации здания, так и инженерно-геологические исследования — бурение скважин, полевые исследования грунта, статическое зондирование», — сообщил начальник отдела инженерных изысканий ОАО «НИИ ПТМ № 17» Павел Парцин.

«Работы по обследованию дома продолжаются. Не позднее 1 марта мы должны получить окончательное заключение о состоянии дома. Пока данного заключения нет, мы не можем разрешить допуск жителей в аварийное здание. Решено пускать в дом только специалистов для ведения мониторинга», — отметил исполняющий обязанности главы администрации Дзержинска Александр Кабанов.

Жители аварийного дома размещены в «Городе спорта» и обеспечены горячим питанием.

После 1 марта, когда будет готово заключение, и станет понятно, полностью ли утрачено имущество жильцов дома или частично, администрация Дзержинска примет решение о возможной выплате материальной помощи пострадавшим.

14 января в Дзержинске на ул. Буденного произошла авария: просел фундамент 5-этажного дома, с 1 по 3 этаж произошла деформация перекрытий. Были эвакуированы 80 жильцов.

Причинами возникновения чрезвычайной ситуации названы карстово-суффозионные процессы и возможные нарушения при проектировании и строительстве данного дома в 1976 году. Предполагается, что строителями не была учтена степень карстовой опасности района, где был возведен дом, и не были приняты достаточные меры защиты.

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