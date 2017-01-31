Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Подмосковье признали проблемными трех застройщиков
Средняя зарплата медиков оказалась на 60% ниже официальной
Жена известного актера пришла на мероприятие с надписью на груди
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Хелен Миррен поделилась снимком без макияжа
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Во время ДТП медика выкинуло из машины скорой (видео)
Известный музыкант погиб в Тайланде (видео)
Супруга Зельдина пережила мужа всего на 3 месяца - СМИ
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Что нового в лечении рака
Средняя зарплата медиков оказалась на 60% ниже официальной
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
14События недели в фотографиях
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
13:17 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Гонконгский грипп продолжает «косить» уральцев

Школьные классы и группы детских садов массово отправляются на карантин.

Гонконгский грипп А (H3N2) все еще не оставил Свердловскую область, где по прежнему наблюдается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

На Среднем Урале с 23 по 29 января зарегистрировано 34,8 тысяч случаев гриппа и ОРВИ — это на 6% выше уровня прошлой недели. Эпидемический порог заболеваемости превышен среди уральцев старше 15 лет и школьников 7−11 лет. На карантин отправлено 148 групп детских садов и 101 класс. Кроме того, образовательный процесс приостановлен полностью в четырех детских садах Североуральска, Новой Ляли, Сосьвы и Алапаевска и в четырех школах Сосьвы, Староуткинска, Режа и Красноуфимска. Лабораторным путем выяснено, что особенно активны в регионе вирусы гонконгского гриппа А (H3N2) и гриппа В.

Несмотря на подъем заболеваемости, эпидемиологи утверждают, что пик активности гриппа Средний Урал пережил в конце декабря, и новой его волны, скорей всего не будет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Уралец без рук-ног покорил мир и стал отцом 11 детей
Украинские власти готовят эвакуацию 12 тысяч жителей Авдеевки
Минюст США будет защищать в суде иммиграционные указы Трампа
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Аналитики рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций
Половина россиян предложила снять запрет на хиджабы в школах
Российский чемпион ОИ-2014 дисквалифицирован на четыре года
Илон Маск начал копать подземный тоннель возле офиса SpaceX
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
«Викинг» установил рекорд за всю историю российского кино Масштабный исторический блокбастер показал высокие сборы в рекордно короткие сроки
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
В особняке российского олигарха откроют ночлежку
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Москве появится площадь имени Фиделя Кастро
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь