Гонконгский грипп продолжает «косить» уральцев

Гонконгский грипп А (H3N2) все еще не оставил Свердловскую область, где по прежнему наблюдается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

На Среднем Урале с 23 по 29 января зарегистрировано 34,8 тысяч случаев гриппа и ОРВИ — это на 6% выше уровня прошлой недели. Эпидемический порог заболеваемости превышен среди уральцев старше 15 лет и школьников 7−11 лет. На карантин отправлено 148 групп детских садов и 101 класс. Кроме того, образовательный процесс приостановлен полностью в четырех детских садах Североуральска, Новой Ляли, Сосьвы и Алапаевска и в четырех школах Сосьвы, Староуткинска, Режа и Красноуфимска. Лабораторным путем выяснено, что особенно активны в регионе вирусы гонконгского гриппа А (H3N2) и гриппа В.

Несмотря на подъем заболеваемости, эпидемиологи утверждают, что пик активности гриппа Средний Урал пережил в конце декабря, и новой его волны, скорей всего не будет.