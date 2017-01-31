Восемь школ и детсадов полностью закрыты в Свердловской области из-за гриппа и ОРВИ
Екатеринбург. 31 января.
Екатеринбург. 31 января.
«Повышенная заболеваемость наблюдается среди свердловчан старше 15 лет (на 18% выше эпидпорога) и детей 7−14 лет (на 11% выше эпидпорога)», — говорится в сообщении.
В Екатеринбурге за этот период времени зарегистрировано 12,8 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ.
«Заболеваемость выше среднеобластного показателя на 7%, эпидемический порог превышен только среди горожан старше 15 лет (+28%)», — говорится в сообщении.
По данным ведомства,
Отмечается, что у некоторых заболевших был выявлен гонконгский грипп.
«В рамках лабораторного мониторинга в области за неделю обследовано 213 человек, проведено 1140 исследований. Выявлены возбудители гриппа А (Н3N2), гриппа В, парагриппа, аденовируса,