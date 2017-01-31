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13:13 (мск), источник: Интерфакс

Восемь школ и детсадов полностью закрыты в Свердловской области из-за гриппа и ОРВИ

Екатеринбург. 31 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Порядка 34,8 тыс. заболевших гриппом и ОРВИ зарегистрировано с 23 по 29 января в Свердловской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора во вторник.

Источник: РИА "Новости"

«Повышенная заболеваемость наблюдается среди свердловчан старше 15 лет (на 18% выше эпидпорога) и детей 7−14 лет (на 11% выше эпидпорога)», — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге за этот период времени зарегистрировано 12,8 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

«Заболеваемость выше среднеобластного показателя на 7%, эпидемический порог превышен только среди горожан старше 15 лет (+28%)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, из-за роста заболеваемости частично приостановлен образовательный процесс в 120 детских садах — закрыто 148 групп, в 42 школах закрыт 101 класс. Полностью закрыты четыре детских сада в Североуральске, Новой Ляле, Сосьве, Алапаевском муниципальном образовании. Также закрыты четыре школы в Сосьве, Староуткинске, Реже, Красноуфимске.

Отмечается, что у некоторых заболевших был выявлен гонконгский грипп.

«В рамках лабораторного мониторинга в области за неделю обследовано 213 человек, проведено 1140 исследований. Выявлены возбудители гриппа А (Н3N2), гриппа В, парагриппа, аденовируса, РС-вируса, риновируса, метапневмовируса, коронавируса и других респираторных вирусов», — говорится в сообщении.

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