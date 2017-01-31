Восемь школ и детсадов полностью закрыты в Свердловской области из-за гриппа и ОРВИ

«Повышенная заболеваемость наблюдается среди свердловчан старше 15 лет (на 18% выше эпидпорога) и детей 7−14 лет (на 11% выше эпидпорога)», — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге за этот период времени зарегистрировано 12,8 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

«Заболеваемость выше среднеобластного показателя на 7%, эпидемический порог превышен только среди горожан старше 15 лет (+28%)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, из-за роста заболеваемости частично приостановлен образовательный процесс в 120 детских садах — закрыто 148 групп, в 42 школах закрыт 101 класс. Полностью закрыты четыре детских сада в Североуральске, Новой Ляле, Сосьве, Алапаевском муниципальном образовании. Также закрыты четыре школы в Сосьве, Староуткинске, Реже, Красноуфимске.

Отмечается, что у некоторых заболевших был выявлен гонконгский грипп.