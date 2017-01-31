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12:45 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Более 10 тысяч человек хотят стать ростовскими волонтерами на ЧМ-18

Добровольцами Чемпионата мира по футболу в Ростове хотят стать более 10 тысяч человек. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвящённой мундиалю.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Почти семь тысяч из подавших заявки хотят стать волонтёрами Оргкомитета «Россия-2018». Во время мирового турнира они будут сопровождать сборные, официальные делегации, партнёров FIFA, помогать гостям в гостиницах, в аэропорту, на вокзалах.

Здесь конкурс составляет более пяти человек на место. Сейчас кандидаты проходят собеседования. Около трёх тысяч человек — претенденты на звание городского волонтёра. Они будут работать на улицах Ростова. Набор в эту категорию добровольцев ещё продолжается.

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