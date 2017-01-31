Более 40 частных клиник Южного Урала будут лечить по ОМС в 2017 году

В 2017 году более 40 частных клиник Челябинской области подали заявки на оказание медуслуг по полисам ОМС — это почти в два раза больше, чем в прошлом году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ТФОМС Челябинской области.

По словам директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Ирины Михалевской, в целом в реестр медицинских организаций, которые работают в сфере обязательного медицинского страхования, включены 210 муниципальных, государственных и частных медучреждений. Причем последние, как правило, заявляются на оказание стоматологических услуг, первичной медико-санитарной помощи, ортопедии, травматологии и гинекологии.

«Правила работы в сфере обязательного медицинского страхования едины для всех медицинских организаций вне зависимости от их формы собственности. Все учреждения — как государственные, так и частные — работают по одинаковым тарифам и несут равную ответственность за качество оказания бесплатной медицинской помощи жителям Челябинской области», — комментирует Михалевская.

Она также отметила, что в этом году увеличилось количество медорганизаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь — с 23 в 2016 году до 31 — в 2017. Отметим, что основной объем этой сложной и дорогостоящей помощи, требующей наличия специального оборудования и работы высококвалифицированных специалистов, южноуральцы могут получить бесплатно по полису ОМС на территории области, не выезжая в другие регионы.