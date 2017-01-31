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13:02 (мск), источник: АиФ Омск

В период эпидемии гриппа омские больницы переходят на особый режим работы

В Омске поликлиники будут работать без выходных.

С 1 по 13 февраля 2017 года в субботу и воскресенье (4, 5, 11 и 12 февраля) с 9.00 до 14.00 часов будут вести прием врачи кабинетов неотложной помощи и дежурные врачи-терапевты, а также участковые врачи-педиатры.

Как сообщает официальный сайт правительства Омской области, в Омске продлена работа взрослых и детских поликлиник. Такое решение принято Министерством здравоохранения Омской области, чтобы «разгрузить» службу скорой помощи. Сегодня бригады «скорой» работают с повышенной нагрузкой, принимая ежедневно более 1400 вызовов. При этом количество вызовов с симптомами ОРВИ и гриппа выросло практически в 4 раза.

Во взрослых и детских поликлиниках в период с 1 по 13 февраля 2017 года в субботу и воскресенье (4, 5, 11 и 12 февраля) с 9.00 до 14.00 часов будут вести прием врачи кабинетов неотложной помощи и дежурные врачи-терапевты, а также участковые врачи-педиатры. Записаться на прием к врачу в выходные дни в регистратуре также можно с 9.00 до 14.00 часов. Вызовы врача на дом будут обслуживаться с 9.00 до 15.30 часов.

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