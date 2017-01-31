Крымстат об украинских мигрантах: из Крыма выехали сотни, а въехали тысячи человек

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщила руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым Ольга Балдина.

По ее словам, по состоянию на 1 декабря 2016 года численность населения Крыма составила 1 млн 912 тысяч человек. Изменение показателя произошло, в том числе, за счет миграции. По ее словам, всего за январь-ноябрь 2016 года в Республику приехало более 10 тысяч человек.

«Миграция в основном из России и Украины. Существенная миграция с Украины, число приехавших в Крым граждан превалирует над числом выбывших на Украину, — сказала Балдина. — Выехало за это период чуть более 200 человек, а въехали тысячи».

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), министр социальной политики Украины Андрей Рева в начале этого года заявлял, что на Украине работа есть только у 56,2% трудоспособного населения страны.

Кроме того, власти Крыма, подводя итоги 2016 года, заявляли, что в этом году поток украинцев на полуостров, в том числе в туристических целях, существенно увеличился.