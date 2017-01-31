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13:05 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем детский центр оштрафован за работу без лицензии

Руководство образовательной организации не имело разрешения на свою деятельность.

Детский центр в Нижнем Новгороде оштрафован за работу без лицензии, сообщает прокуратура Нижегородской области. Образовательная организация на улице Рокоссовского занималась воспитанием и эстетическим развитием детей в соответствии с разработанной программой, однако официального разрешения на образовательную деятельность у центра не было.

После прокурорской проверки было возбуждено административное дело по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения». Арбитражный суд назначил штраф руководству частного учреждения в размере 40 000 рублей.

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