В Нижнем детский центр оштрафован за работу без лицензии

Детский центр в Нижнем Новгороде оштрафован за работу без лицензии, сообщает прокуратура Нижегородской области. Образовательная организация на улице Рокоссовского занималась воспитанием и эстетическим развитием детей в соответствии с разработанной программой, однако официального разрешения на образовательную деятельность у центра не было.

После прокурорской проверки было возбуждено административное дело по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения». Арбитражный суд назначил штраф руководству частного учреждения в размере 40 000 рублей.