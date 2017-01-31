Саудовский принц посадил 80 соколов в салон пассажирского самолета

Соколы занимают большинство кресел в среднем ряду. Чтобы они не беспокоились, их глаза прикрыты надетыми на голову клобуками.

Другие пользователи Reddit объяснили lensoo, что это не такая уж редкость на ближневосточных рейсах. Например, сайт катарской авиакомпании Quatar Airways предупреждает, что пассажиры могут взять в салон эконом-класса до шести соколов.