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16:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

Память дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова почтили на митинге в Иркутске

Торжественный митинг, посвященный памяти дважды Героя Советского Союза генерала армии Афанасия Павлантьевича Белобородова, прошёл 30 января 2017 года в сквере у Вечного огня в Иркутске.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области, участие в нём приняли спикер ЗС Сергей Брилка и депутаты областного парламента. Митинг открыл череду мероприятий, приуроченных ко дню рождения великого полководца.

Участники митинга приветствовали курсантов Восточно-Сибирского института МВД, которым предстоит лыжный переход Иркутск — с. Баклаши и служебно-прикладная эстафета. Этот спортивный праздник в честь знаменитого земляка вот уже несколько лет проводится на родине героя. В торжественной обстановке командир поста № 1 передал участникам лыжного перехода символ доблести, мужества и славы России — дубликат знамени Победы, которое будет доставлено в среднюю школу села Баклаши имени А. П. Белобородова.

Напутствуя курсантов, Сергей Брилка сказал: «В этот памятный день будет правильным и символичным всем нам, жителям Иркутской области, особенно юным сибирякам, еще раз вспомнить о бессмертном подвиге Героя, вспомнить всех тех, кто сражался на фронтах, ковал победу в тылу, чьи отвага и героизм всегда будут служить примером верности долгу и преданности родному Отечеству!».

По окончании митинга председатель и депутаты Законодательного Собрания области, руководство и курсанты Восточно-Сибирского института МВД возложили цветы к памятнику Афанасия Павлантьевича Белобородова.

Председатель областного парламента также напомнил, что 31 января в Законодательном собрании состоится традиционное торжественное мероприятие, посвященное памяти А. П. Белобородова и подведение итогов областного конкурса на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию школьников в 2016 году.

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