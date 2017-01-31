Девушка, бросившая вещи на мосту, страдает психическим расстройством
Знакомые раскрыли личность девушки, чьи вещи были найдены на Октябрьском мосту накануне, она могла отправиться в сторону Барнаула или Колывани.
Знакомые раскрыли личность девушки, чьи вещи были найдены на Октябрьском мосту накануне, она могла отправиться в сторону Барнаула или Колывани.
Девушка, бросившая вещи на мосту, страдает психическим расстройством, информация опубликована в сообществе «Бюро находок Новосибирска».
Полетаева Екатерина вышла из дома около полуночи 30 января и до сих пор о ней нет никакой информации. Её вещи и паспорт были найдены полицейскими накануне на Октябрьском мосту.
Девушка могла отправиться в сторону Барнаула или Колывани.
Приметы: рост около 165 см, среднего телосложения, карие глаза, смуглая кожа.
Особые приметы: спутанность сознания на фоне психического расстройства, шрам на левой брови.
Была одета: полосатая вязаная кофта, клетчатые рубашка и брюки, лыжные штаны.
Всем, кто владеет