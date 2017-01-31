Девушка, бросившая вещи на мосту, страдает психическим расстройством, информация опубликована в сообществе «Бюро находок Новосибирска».

Полетаева Екатерина вышла из дома около полуночи 30 января и до сих пор о ней нет никакой информации. Её вещи и паспорт были найдены полицейскими накануне на Октябрьском мосту.