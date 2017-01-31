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13:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Девушка, бросившая вещи на мосту, страдает психическим расстройством

Знакомые раскрыли личность девушки, чьи вещи были найдены на Октябрьском мосту накануне, она могла отправиться в сторону Барнаула или Колывани.

Источник: Вести - Новосибирск

Девушка, бросившая вещи на мосту, страдает психическим расстройством, информация опубликована в сообществе «Бюро находок Новосибирска».

Полетаева Екатерина вышла из дома около полуночи 30 января и до сих пор о ней нет никакой информации. Её вещи и паспорт были найдены полицейскими накануне на Октябрьском мосту.

Девушка могла отправиться в сторону Барнаула или Колывани.

Приметы: рост около 165 см, среднего телосложения, карие глаза, смуглая кожа.

Особые приметы: спутанность сознания на фоне психического расстройства, шрам на левой брови.

Была одета: полосатая вязаная кофта, клетчатые рубашка и брюки, лыжные штаны.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Полетаевой Екатерины Игоревны, просят сообщить по номерам: 89833053743, 89134776186 или в полицию 102.

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