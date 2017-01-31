Омские полицейские нашли несовершеннолетнюю жительницу Марьяновского района

Полицейские сообщили о том, что Ливана Ширимитова, жительница Марьяновского района Омской области, которая 18 декабря 2016 года ушла из дома, нашлась. В ходе оперативно — розыскных мероприятий было установлено её местонахождение.

В своем объяснении несовершеннолетняя пояснила, что в отношении нее никаких преступлений и иных противоправных действий не совершалось. С подростком инспекторы ПДН провели профилактическую беседу о недопустимости самовольных уходов.

Напомним, что об исчезновении дочери сообщила мама. Она сообщила, что Ливана ушла из дома 18 декабря в 15.00 и домой не вернулась. При себе имела набор для рисования.