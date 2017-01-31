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13:20 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

До 12 градусов мороза ожидается в Беларуси 1 февраля

12 градусами мороза начнется последний месяц зимы, рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Будет облачно с прояснениями. Прогнозируется небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ожидается неустойчивый, слабый.

Ночью температура опустится до 3 — 9 градусов, при прояснениях до 10 — 12 градусов мороза, днем — от 0 до -5 градусов.

Подготовила Яна БОГДАНОВА.

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