До 12 градусов мороза ожидается в Беларуси 1 февраля
12 градусами мороза начнется последний месяц зимы, рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
12 градусами мороза начнется последний месяц зимы, рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Прогнозируется небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ожидается неустойчивый, слабый.
Ночью температура опустится до 3 — 9 градусов, при прояснениях до 10 — 12 градусов мороза, днем — от 0 до -5 градусов.
Подготовила Яна БОГДАНОВА.