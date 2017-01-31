Главную ёлку Иркутска в сквере Кирова разбирают

Пока снимают ветки и звёзды. Затем уберут верхушку и начнут разбирать металлические конструкции. Напомню, иркутская ёлка входит в пятёрку самых красивых в России. Также до конца недели из сквера вывезут ледяные и снежные фигуры, демонтируют горку. Этого требуют правила безопасности, несмотря на то, что сейчас морозно и пока ещё нет угрозы для здоровья людей. Часть новогодней атрибутики всё-таки оставят, площадь будут украшать световой фонтан и так называемая гирлянда-«небо».

— На самом деле у нас много праздников, и ближайший из них, помимо 23 февраля, это Масленица 26 февраля. Но основной площадкой Масленицы мы предполагаем сделать не сквер, а площадку у Дворца спорта «Труд». Сквер Кирова же будет вновь оформлен дополнительно к фонтану и к майским праздникам, — говорит начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников.