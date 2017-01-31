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14:17 (мск), источник: VN.RU

Первый биосферный заповедник появится в Новосибирской области

Первый в регионе заповедник будет располагаться на территории Северного и Убинского районов и частично на территории Томской области. Цель создания Васюганского заповедника — сохранение уникального ландшафта Васюганского болота, которое является одним из самых крупных в мире.

Разговоры о создании природоохранной территории федерального значения на месте знаменитого Васюганского болота, самого большого на планете, ведутся уже два десятка лет. В нынешнем году, который, как известно, объявлен в нашей стране Годом экологии, этот проект, похоже, перейдет в новую стадию. По словам руководителя департамента охраны природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрия Марченко, документы уже прошли государственную экспертизу.

«Это будет биосферный заповедник, главная цель создания которого — сохранение уникального ландшафта Васюганского болота, которое является одним из самых крупных в мире, — рассказывает Юрий Марченко. — Васюганское болото играет роль природного регулятора углерода на планете. Как известно, именно там происходит аккумуляция парниковых газов (в первую очередь это диоксид углерода СО2) и преобразование его в твердую фазу».

Заповедник «Васюганский» будет иметь солидные размеры: 570 км с запада на восток и 300 км с севера на юг. Эксперты отмечают, что животный и растительный мир Васюганского болота во многом уникален. К примеру, именно здесь находят убежище редкие крупные копытные, такие как лось, косуля, заходит сюда и северный олень. Создание заповедника позволит увеличить популяции редких животных и сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие Васюганья.

Предполагается, что создание первого в регионе заповедника даст толчок к развитию экологического туризма. До этого в Новосибирской области заповедников не было — только 15 заказников и 24 памятника природы. Все затраты по созданию заповедника возьмет на себя федеральный бюджет.

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