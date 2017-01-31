Башкирские больницы принимают южноуральцев

Больницы Башкортостана, расположенные рядом с южноуральской границей, включили в реестр ОМС Челябинской области.

В то же время, медучреждения Магнитогорска включили в аналогичный список в Башкирии, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Таким образом, местные пациенты смогут обращаться с полисом в близлежащую клинику, вне зависимости от региона.

«В силу особенностей транспортной доступности и географического расположения медицинских организаций, принятое решение позволит существенно увеличить доступность медпомощи для жителей приграничных районов, как Челябинской области, так и Башкортостана», — уверены в территориальном фонде обязательного медицинского страхования.

Отметим, что оказывать помощь по полису ОМС в Челябинской области в этом году будут в общей сложности 210 организаций. При этом учреждений с оборудованием и специалистами для высокотехнологичной помощи стало больше: их число выросло с 26 до 31.