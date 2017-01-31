Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Что нового в лечении рака
Кремль отреагировал на обострение боев на Донбассе
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Дэвид и Виктория Бекхэм сыграли повторную свадьбу
Лучшие друзья девушек: культовые украшения из фильмовЭкономить в кинематографе не принято, поэтому стоимость драгоценностей исчисляется порой миллионами долларов
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
В Таиланде при странных обстоятельствах погиб друг Михаила Круга
В Подмосковье юноша умер после неверного диагноза
Супруга Зельдина пережила мужа всего на 3 месяца - СМИ
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Хелен Миррен поделилась снимком без макияжа
Дэвид и Виктория Бекхэм сыграли повторную свадьбу
Завтрак оказался полезным для сердца и сосудов
Минздрав не станет вводить запрет на продажу табака родившимся после 2015 года
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9NASA показало посадку зонда на Титан
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Femen объявили о распаде движения
14:15 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Башкирские больницы принимают южноуральцев

Медучреждения Башкортостана, расположенные в приграничных районах, включили в реестр ОМС Челябинской области.

Больницы Башкортостана, расположенные рядом с южноуральской границей, включили в реестр ОМС Челябинской области.

В то же время, медучреждения Магнитогорска включили в аналогичный список в Башкирии, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Таким образом, местные пациенты смогут обращаться с полисом в близлежащую клинику, вне зависимости от региона.

«В силу особенностей транспортной доступности и географического расположения медицинских организаций, принятое решение позволит существенно увеличить доступность медпомощи для жителей приграничных районов, как Челябинской области, так и Башкортостана», — уверены в территориальном фонде обязательного медицинского страхования.

Отметим, что оказывать помощь по полису ОМС в Челябинской области в этом году будут в общей сложности 210 организаций. При этом учреждений с оборудованием и специалистами для высокотехнологичной помощи стало больше: их число выросло с 26 до 31.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет. Видео
Похититель девочки в Оренбурге оказался серийным маньяком-педофилом
В желудке девушки нашли 150 живых червей
Украинские власти готовят эвакуацию 12 тысяч жителей Авдеевки
Минюст США защитит в суде иммиграционные указы Трампа
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Аналитики рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций
Половина россиян предложила снять запрет на хиджабы в школах
Российский чемпион ОИ-2014 дисквалифицирован на четыре года
Илон Маск начал копать подземный тоннель возле офиса SpaceX
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
«Викинг» установил рекорд за всю историю российского кино Масштабный исторический блокбастер показал высокие сборы в рекордно короткие сроки
Недвижимость
Россияне отказались от частного строительства
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
Эксперты назвали города Подмосковья с дешевым жильем
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь