В 2016—2017 учебном году в Башкирии оптимизируют 40 школ

Особенно плачевная ситуация наблюдается в сельской местности. Если в городах школы окончательно не закрывают, а просто объединяют в когломерации, то в деревнях дети вынуждены менять школу и ходить в соседние села, где учебные заведения еще работают.

Ветер оптимизаций школ подул еще в 2008 году. По данным Министерства образования РБ, с 2013 по 2015 год по республике количество оптимизированных школ доходит до 130. Из них — в городской местности 6 общеобразовательных учреждений, а в сельской 124.

Не всегда школы, которые должны посещать ученики вместо закрытой родной, находятся близко. В случае с нашумевшой историей школьников с топорами, было так же. Дети деревни Верхний Нугуш были вынуждены посещать школу деревни Галиакберово, которая находилась в 15 километрах от их домов. Хоть и в ответе, полученном на запрос ProUfu.ru, говорится, что «ежегодно обновляется парк автотранспорта для перевозки школьников. В настоящее время организован подвоз более 35 тысяч обучающихся из 2501 населенного пункта в 866 общеобразовательных организаций на 1390 школьных автобусах». В это число счастливчиков дети Верхнего Нугуша не входили.

При этом, хотелось бы отметить, что действующий Закон «Об образовании» гласит, что ликвидировать или реорганизовать сельскую школу или детсад власти имеют право только с согласия специальной комиссии по оценке последствий такого решения и с «учётом мнения схода местных жителей». При этом документ не предписывает, что мнение это должно быть непременно положительным. То есть власть может получить от граждан и отрицательный отзыв, его учесть, но школу или детсад всё равно закрыть.

Еще немного цифр. В 2015—2016 учебном году в Башкирии реорганизовано еще 47 школ, из них 7 ликвидировано. А в 2016—2017 году будет оптимизировано 40 школ, сообщает Минобр РБ.

Сторонники оптимизации школ аргументируют свою правоту с плохой демографической ситуацией в России. Мол, если контингента нет, зачем держать школы — это лишний убыток для муниципалитета? «Хотя, — пишет Минобразования Башкирии, — по прогнозным данным, в ближайшие 5 лет количество обучающихся в селе вырастет от 18,4 тысяч обучающихся (в 2016 году) до 19,8 тысяч обучающихся в 2020 году.

Тем временем, на развитие образования в 2016—2020 годах, Башкирия получит 86,8 млн рублей уже 2017 году. Из них 57,12 млн рублей уйдут на создание детского технопарка, в котором будут проходить обучение не менее 800 детей в возрасте от пяти до 18 лет, а также на повышение квалификации педагогов и работников технопарка. Еще 29,7 млн рублей предназначается на развитие процедур оценки качества образования, в том числе на материально-техническое оснащение регионального центра обработки информации, пунктов приема экзамена, создание региональных инструментов для проведения оценки качества общего образования.

Мнение:

Ильгиз Султанмуратов, социолог, демограф:

— Оптимизация была организована грубо и совершенно не учитывала демографические и социальные факторы. Сейчас растет последнее зафиксированное наукой многочисленное поколение, дети родителей 80-х годов рождения. Т.е. это не рождаемость пошла вверх, а просто на короткий период времени стало больше матерей и, естественно, фиксируется чуть больше рождений. Но эта тенденция скоро пройдет и не окажет сильного положительного влияния на возрастную структуру нашего общества. Основной тренд — старение населения, которое влечет за собой ослабление трудового потенциала, увеличение нагрузки на бюджет, рост заболеваемости и смертности. Нам уже вчера надо было думать, кто будет работать, рожать и строить вместо многочисленного уходящего поколения. Пока же, сделано все, чтобы молодым и средним поколениям жилось как можно тяжелее.

В свое время такую же ситуацию, как с школами, прошли на примере детских садов. В Уфе тогда закрыли много садиков, здания продали или переделали, а потом на протяжении нескольких лет строили и открывали новые. Хотя демографические показатели четко дают представить, через какой промежуток времени сколько на сколько детей увеличится, на сколько уменьшится. Естественно, что те дети, которым не хватало мест в детсадах, сейчас собираются в школы.