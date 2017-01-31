Морозы на Кубани получили статус опасных
Такое предупреждение распространило региональное МЧС, оно касается предгорных районов края.
Такое предупреждение распространило региональное МЧС, оно касается предгорных районов края.
Восток края заморозило — минус 30 градусов. Жителям предгорных районов рекомендуют оставаться дома. Непогода вносит свои коррективы и в жизнь курортных городов.
В Сочи
Заторы появляются еще и
Хотя, для некоторых гостей курорта, приезжих с севера, такие морозы — не морозы вовсе. Одни, к примеру, оправдывают свой приезд к морю, плескаясь по волнам в мороз. Другие, кто приехал ради лыжных склонов, катаются на сноуборде по улицам города даже не забираясь высоко в горы. Впрочем, таких смельчаков единицы. И спасатели категорически не рекомендуют повторять их сумасбродств.