Под Волгоградом продавали «незамерзайку» с превышенным содержанием метанола
Стеклоомывающую жидкость с завышенным содержанием метанола продавали в Урюпинском, Нехаевском и Новониколаевском районах Волгоградской области.
Стеклоомывающую жидкость с завышенным содержанием метанола продавали в Урюпинском, Нехаевском и Новониколаевском районах Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Кроме того, омыватель стекол «Кристалл» Light Ice, изготовленный ООО «Евромакс» в Москве 25 декабря 2016 года, содержал в 114 раз больше метанола, чем установлено нормативами.
В отношении предпринимателей составлены протоколы об административном нарушении, плюс, на 40 литров омывателя стекол серии «Кристалл» Light Ice наложен арест.