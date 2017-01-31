Под Волгоградом продавали «незамерзайку» с превышенным содержанием метанола

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Роспотребнадзора, в стеклоомывающей жидкости марки «Оймякон», изготовленной ООО «ИнжТехПоставка» в Москве в ноябре 2016 года, содержание метанола было превышено в 210 раз.

Кроме того, омыватель стекол «Кристалл» Light Ice, изготовленный ООО «Евромакс» в Москве 25 декабря 2016 года, содержал в 114 раз больше метанола, чем установлено нормативами.

В отношении предпринимателей составлены протоколы об административном нарушении, плюс, на 40 литров омывателя стекол серии «Кристалл» Light Ice наложен арест.