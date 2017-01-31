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15:52 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Пропавшая пожилая женщина найдена в Волгограде

Пропавшая накануне в Волгограде 69-летняя женщина найдена, она находится в клинической больнице № 7 в Волгограде.

Как стало известно ВДТВ, женщину, которая вышла из дому в районе 16:00 30 января, нашли случайные прохожие на улице Казахской в Советском районе. Ее госпитализировали, поскольку медики диагностировали у женщины повышение артериального давления. Женщина страдает частичной потерей памяти.

За сутки пожилая женщина преодолела приличное расстояние. 30 января она вышла из дому на улице академика Богомольца, что в Тракторозаводском районе, а обнаружили ее в Советском районе.

Напомним, 69-летняя Людмила Губина вышла из дому на небольшую прогулку в шубе и шлепках. И целые сутки она отсутствовала дома. Сейчас здоровью пенсионерки ничего не угрожает.

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