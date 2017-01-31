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17:35 (мск), источник: N + 1

«Кассини» прислал самые детальные снимки колец Сатурна

Космический аппарат «Кассини» прислал самые детальные на сегодняшний день фотографии внешней части системы колец Сатурна.

Источник: NASA

Об этом сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

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Автоматическая межпланетная станция «Кассини» была запущена 15 октября 1997 года и в 2004 году вышла на орбиту вокруг Сатурна, став его первым искусственным спутником. С тех пор зонд изучает планету и окружающие ее небесные тела, помогая ученым совершать новые открытия.

Источник: NASA

Сейчас аппарат почти исчерпал запасы горючего и приближается к завершению своей миссии. Ее последним этапом станет управляемое падение на газовый гигант, однако перед этим «Кассини» выполнит ряд научных задач по изучению системы колец Сатурна.

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В ноябре 2016 года межпланетная станция приступила к первой части финального этапа миссии — «ныркам» во внешние кольца планеты. Первый из 20 запланированных оборотов, которые почти перпендикулярны плоскости колец, зонд завершил 4 декабря.

На текущий момент «Кассини» сделал уже девять подобных нырков — в ходе последнего аппарат исследовал многочисленные спутники Сатурна и северное сияние на газовом гиганте.

Новые фотографии показывают A- и B-кольца планеты. На изображениях видны белые «пропеллеры» — структуры, которые создают своей гравитацией спутники Сатурна. Их можно было заметить и на прошлых снимках колец планеты, однако особенности орбиты «Кассини» позволяют разглядеть «пропеллеры» в деталях. Разрешение новых фотографий составило 550 метров на пиксель.

Источник: NASA

«Эти изображения позволяют по-новому взглянуть на кольца Сатурна, и мы с нетерпением ожидаем новых данных, которые аппарат получит в течение следующих месяцев, когда мы направим его камеры на более близкие к планете кольца», — замечает Мэтью Тискарено (Matthew Tiscareno), член команды миссии «Кассини».

Всего межпланетная станция совершит 20 «нырков», после чего она сделает гравитационный маневр у Титана (это будет последнее, 126-е сближение со спутником) и сменит орбиту. С этого момента начнется последний этап миссии космического аппарата, получивший название Grand Finale. «Кассини» совершит несколько оборотов между основной системой колец и планетой, и примерно 15 сентября 2017 года войдет в верхние слои атмосферы Сатурна.

Источник: NASA

Сатурн обладает необычайно развитой системой колец. Ширина кольца А достигает 14,6 тысяч километров, а кольца B — 25,5 тысяч километров. Последнее считается самым ярким и самым массивным из всех колец газового гиганта — по суммарной массе оно сопоставимо с седьмым по величине спутником планеты, Мимасом. Более подробно о системе колец Сатурна читайте в нашем материале.

Кристина Уласович

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Сатурн теряет свои кольца
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