«Кассини» прислал самые детальные снимки колец Сатурна

Об этом сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

Автоматическая межпланетная станция «Кассини» была запущена 15 октября 1997 года и в 2004 году вышла на орбиту вокруг Сатурна, став его первым искусственным спутником. С тех пор зонд изучает планету и окружающие ее небесные тела, помогая ученым совершать новые открытия.

Сейчас аппарат почти исчерпал запасы горючего и приближается к завершению своей миссии. Ее последним этапом станет управляемое падение на газовый гигант, однако перед этим «Кассини» выполнит ряд научных задач по изучению системы колец Сатурна.

В ноябре 2016 года межпланетная станция приступила к первой части финального этапа миссии — «ныркам» во внешние кольца планеты. Первый из 20 запланированных оборотов, которые почти перпендикулярны плоскости колец, зонд завершил 4 декабря.

На текущий момент «Кассини» сделал уже девять подобных нырков — в ходе последнего аппарат исследовал многочисленные спутники Сатурна и северное сияние на газовом гиганте.