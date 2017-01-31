«Кассини» прислал самые детальные снимки колец Сатурна
Космический аппарат «Кассини» прислал самые детальные на сегодняшний день фотографии внешней части системы колец Сатурна.
Космический аппарат «Кассини» прислал самые детальные на сегодняшний день фотографии внешней части системы колец Сатурна.
Об этом сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.
Автоматическая межпланетная станция «Кассини» была запущена 15 октября 1997 года и в 2004 году вышла на орбиту вокруг Сатурна, став его первым искусственным спутником. С тех пор зонд изучает планету и окружающие ее небесные тела, помогая ученым совершать новые открытия.
Сейчас аппарат почти исчерпал запасы горючего и приближается к завершению своей миссии. Ее последним этапом станет управляемое падение на газовый гигант, однако перед этим «Кассини» выполнит ряд научных задач по изучению системы колец Сатурна.
В ноябре 2016 года межпланетная станция приступила к первой части финального этапа миссии — «ныркам» во внешние кольца планеты. Первый из 20 запланированных оборотов, которые почти перпендикулярны плоскости колец, зонд завершил 4 декабря.
На текущий момент «Кассини» сделал уже девять подобных нырков — в ходе последнего аппарат исследовал многочисленные спутники Сатурна и северное сияние на газовом гиганте.
Новые фотографии показывают A- и
«Эти изображения позволяют
Всего межпланетная станция совершит 20 «нырков», после чего она сделает гравитационный маневр у Титана (это будет последнее, 126-е сближение со спутником) и сменит орбиту. С этого момента начнется последний этап миссии космического аппарата, получивший название Grand Finale. «Кассини» совершит несколько оборотов между основной системой колец и планетой, и примерно 15 сентября 2017 года войдет в верхние слои атмосферы Сатурна.
Сатурн обладает необычайно развитой системой колец. Ширина кольца А достигает 14,6 тысяч километров, а кольца B — 25,5 тысяч километров. Последнее считается самым ярким и самым массивным из всех колец газового гиганта — по суммарной массе оно сопоставимо с седьмым по величине спутником планеты, Мимасом. Более подробно о системе колец Сатурна читайте в нашем материале.
Кристина Уласович