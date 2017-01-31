У 4-го моста установили еще один фоторадарный комплекс
Камера также способна фиксировать выезды на встречку.
Камера также способна фиксировать выезды на встречку.
На ул. Дубровинского установили новую систему видеофиксации нарушений ПДД. В
Среди особенностей нового комплекса «Кордон» — инфракрасная подсветка для обеспечения работы в ночное время, а также мобильность.
«В 2016 году по результатам работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД вынесено 395 851 постановление по делам об административных правонарушениях. Благодаря работе системы фотовидеофиксации на территории Красноярского края, в 2016 году удалось снизить количество аварий в местах концентрации ДТП, при этом на некоторых участках и вовсе не допущено аварий с тяжелыми последствиями», — рассказывают в
Общая сумма наложенных административных штрафов составила почти 243 млн рублей.
В этом году дорожникам удалось избежать приостановки работы камер, как бывало в прежние годы