У 4-го моста установили еще один фоторадарный комплекс

На ул. Дубровинского установили новую систему видеофиксации нарушений ПДД. В пресс-службе ГИБДД рассказали, что радар способен не только измерять скорость машин одновременно на 4 полосах движения, но и фиксировать выезды на всречку, обочины и полосы для общественного транспорта.

Среди особенностей нового комплекса «Кордон» — инфракрасная подсветка для обеспечения работы в ночное время, а также мобильность.

«В 2016 году по результатам работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД вынесено 395 851 постановление по делам об административных правонарушениях. Благодаря работе системы фотовидеофиксации на территории Красноярского края, в 2016 году удалось снизить количество аварий в местах концентрации ДТП, при этом на некоторых участках и вовсе не допущено аварий с тяжелыми последствиями», — рассказывают в пресс-службе дорожной полиции.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила почти 243 млн рублей.