В Челябинской области могут полностью запретить продавать алкоголь в праздничные дни

Соответствующее предложение ГУ МВД РФ по Челябинской области направило в адрес губернатора Бориса Дубровского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона. Как доложил на очередном координационном совещании по обеспечению правопорядка министр здравоохранения Сергей Кремлёв, в Челябинской области с 2010 года наблюдается устойчивая тенденция снижения уровня алкоголизации населения. Так, алкогольная патология снизилась на 36,1%, а количество несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, в три раза. Однако количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 2,1%. В связи с этим ГУ МВД РФ по Челябинской области и выступило с инициативой о запрете продажи алкоголя в праздничные дни.

Борис Дубровский поручил региональному правительству рассмотреть соответствующие предложения.