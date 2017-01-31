Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Средняя зарплата медиков оказалась на 60% ниже официальной
Умерла актриса, боровшаяся с болезнью 4 года
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
В Таиланде при странных обстоятельствах погиб друг Михаила Круга
В Подмосковье юноша умер после неверного диагноза
В Донецкой области "почти катастрофа": СМИ о реакции Порошенко
Трамп требует у Маккейна не развязывать 3 мировую
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
Завтрак оказался полезным для сердца и сосудов
Минздрав не станет вводить запрет на продажу табака родившимся после 2015 года
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9NASA показало посадку зонда на Титан
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Femen объявили о распаде движения
14:23 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области могут полностью запретить продавать алкоголь в праздничные дни

В Челябинской области могут принять закон о полном запрете продажи алкоголя в праздничные дни и в связи проведением крупных политических, спортивных и культурных мероприятий.

Соответствующее предложение ГУ МВД РФ по Челябинской области направило в адрес губернатора Бориса Дубровского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона. Как доложил на очередном координационном совещании по обеспечению правопорядка министр здравоохранения Сергей Кремлёв, в Челябинской области с 2010 года наблюдается устойчивая тенденция снижения уровня алкоголизации населения. Так, алкогольная патология снизилась на 36,1%, а количество несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, в три раза. Однако количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 2,1%. В связи с этим ГУ МВД РФ по Челябинской области и выступило с инициативой о запрете продажи алкоголя в праздничные дни.

Борис Дубровский поручил региональному правительству рассмотреть соответствующие предложения.

Комментарии
1
Александр
Всем пацакам надеть намордники и радоваться(((((
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Такой жесткой реакции не ожидал никто": ДНР нанесла мощный удар по позициям ВСУ
Украинские власти готовят эвакуацию 12 тысяч жителей Авдеевки
Минюст США защитит в суде иммиграционные указы Трампа
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Аналитики рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций
Половина россиян предложила снять запрет на хиджабы в школах
Российский чемпион ОИ-2014 дисквалифицирован на четыре года
Илон Маск начал копать подземный тоннель возле офиса SpaceX
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
«Викинг» установил рекорд за всю историю российского кино Масштабный исторический блокбастер показал высокие сборы в рекордно короткие сроки
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Как сделать балкон удобным и функциональным
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь