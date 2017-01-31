Краснодарский край один из лидеров по экспорту кофе
По данным российского экспортного центра, Кубань признали еще и кофейной житницей России. Наш регион вошел в десятку лидеров по экспорту растворимого кофе в некоторые зарубежные страны.
По данным российского экспортного центра, Кубань признали еще и кофейной житницей России. Наш регион вошел в десятку лидеров по экспорту растворимого кофе в некоторые зарубежные страны.
К примеру, в Германии, а эта страна является одним из крупнейших импортеров кофе в мире, бодрящего напитка российского производства больше даже, чем бразильского.
Немало кофе кубанского производства и в Израиле. Там мы в тройке
Добавим, что на развитие агропромышленного комплекса региона в этом году из федеральной казны выделят 275 миллионов рублей.