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14:21 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Краснодарский край один из лидеров по экспорту кофе

По данным российского экспортного центра, Кубань признали еще и кофейной житницей России. Наш регион вошел в десятку лидеров по экспорту растворимого кофе в некоторые зарубежные страны.

Источник: ГТРК «Кубань»

К примеру, в Германии, а эта страна является одним из крупнейших импортеров кофе в мире, бодрящего напитка российского производства больше даже, чем бразильского.

Немало кофе кубанского производства и в Израиле. Там мы в тройке экспортеров-лидеров, уступая только Республике Корея и Вьетнаму.

Добавим, что на развитие агропромышленного комплекса региона в этом году из федеральной казны выделят 275 миллионов рублей.

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