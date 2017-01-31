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14:18 (мск), источник: БЕЛТА

Группа NAVIBAND выступит во втором полуфинале «Евровидения-2017»

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа NAVIBAND выступит во втором полуфинале «Евровидения-2017», сообщает корреспондент БЕЛТА. Жеребьевка выступлений стран-участниц транслировалась в онлайн-режиме.

Источник: БЕЛТА

Песню «Гісторыя майго жыцця» команда исполнит 11 мая. Беларусь в 14-й раз принимает участие в самом масштабном музыкальном шоу Европы, и песня на белорусском языке прозвучит на международном конкурсе впервые. Прежде конкурсанты из Беларуси исполняли композиции на английском.

Представитель России также выступит во втором полуфинале.

Кроме того, сегодня прошла церемония передачи символических ключей конкурса от Стокгольма Киеву.

Международный конкурс песни «Евровидение-2017» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. Первый полуфинал состоится 9 мая, второй — 11-го, финал — 13 мая. Участие в конкурсе примут 43 страны.

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