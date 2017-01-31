Новосибирские ученые нашли кости зеброослоподобного существа

Лошадь Оводова — это зеброослоподобное существо, которое жило на Алтае 30 тысяч лет назад, одновременно с денисовским человеком. «Эта лошадь называется лошадью чисто формально. Если мы ее представим, то она больше будет похожа на что-то среднее между ослом и зеброй — коротконогая, маленькая и не такая грациозная, как обычные лошади», — рассказывает младший научный сотрудник лаборатории сравнительной геномики Анна Дружкова.

Возраст самых последних палеонтологических находок — около 18 тыс. лет. «Находка подтверждает, что на Алтае в те времена было намного большее видовое разнообразие, чем сейчас, в том числе фауна была представлена и такими экзотическими видами. Не исключено, что денисовский человек и другие обитатели древнего Алтая охотились на лошадь Оводова», — отмечает заведующий лабораторией сравнительной геномики Владимир Трифонов.

Как пишет издание «Наука в Сибири», биологи из Новосибирска исследуют костные останки лошадей не только с Алтая, но и из Бурятии, Монголии, европейской части России.