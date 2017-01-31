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14:39 (мск), источник: VN.RU

Новосибирские ученые нашли кости зеброослоподобного существа

Ученые из новосибирского Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН, исследуя найденные при раскопках в Денисовой пещере на Алтае костные останки, обнаружили, что одна из костей принадлежит лошади Оводова.

Лошадь Оводова — это зеброослоподобное существо, которое жило на Алтае 30 тысяч лет назад, одновременно с денисовским человеком. «Эта лошадь называется лошадью чисто формально. Если мы ее представим, то она больше будет похожа на что-то среднее между ослом и зеброй — коротконогая, маленькая и не такая грациозная, как обычные лошади», — рассказывает младший научный сотрудник лаборатории сравнительной геномики Анна Дружкова.

Возраст самых последних палеонтологических находок — около 18 тыс. лет. «Находка подтверждает, что на Алтае в те времена было намного большее видовое разнообразие, чем сейчас, в том числе фауна была представлена и такими экзотическими видами. Не исключено, что денисовский человек и другие обитатели древнего Алтая охотились на лошадь Оводова», — отмечает заведующий лабораторией сравнительной геномики Владимир Трифонов.

Как пишет издание «Наука в Сибири», биологи из Новосибирска исследуют костные останки лошадей не только с Алтая, но и из Бурятии, Монголии, европейской части России.

Впервые лошадь Оводова была описана в 2009 году известным российским археологом Николаем Дмитриевичем Оводовым по материалам из Хакасии. Ранее считалось, что подобные кости принадлежат кулану. Но после тщательного анализа выяснилось, что южно-сибирские «куланы» к настоящим куланам отношения не имеют, а являются реликтами группы архаичных лошадей, по большей части вытесненных лошадьми типа тарпана и лошади Пржевальского.

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Новосибирские ученые нашли кости зеброослоподобного существа
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