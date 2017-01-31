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14:43 (мск), источник: АиФ Омск

В омских автобусах кондукторы будут ездить в масках

На предприятиях муниципального транспорта для кондукторов ввели масочный режим.

На предприятиях Омского пассажирского транспорта с учётом эпидемии гриппа решили применить особые профилактические меры. Салоны всех муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев обрабатываются специальными дезинфицирующими растворами с использованием обеззараживающих таблеток.

Также на конечных остановках кондукторы протирают обеззараживающим раствором все поручни в салоне автобуса.

В департаменте транспорта администрации города Омска пояснили, что данные профилактические мероприятия направлены на защиту от заболевания гриппом как работников предприятий, так и пассажиров муниципального транспорта. Продлятся они до тех пор, пока служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не отменит в городе карантинные мероприятия.

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