Район Центрального рынка Симферополя зачистят от торговых точек
Глава администрации крымской столицы Геннадий Бахарев заявил, что район Центрального рынка Симферополя зачистят от торговых точек полностью.
Глава администрации крымской столицы Геннадий Бахарев заявил, что район Центрального рынка Симферополя зачистят от торговых точек полностью.
Благоустройство этой территории выходит на следующий этап. Речь идет, в первую очередь, об улице Козлова.
По информации Бахарева, завершается первый этап демонтажа незаконно размещённых торговых объектов. В большей части это малые архитектурные формы и торговые павильоны из лёгких конструкций — 20 нестационарных торговых объектов микрорынка на Козлова. Теперь столичные власти обещают взяться и за стационарные магазинчики. В ближайшее время работы по наведению порядка на прилегающей к Центральному рынку территории выйдут на следующий этап. Будет осуществлен демонтаж незаконно размещённых капитальных строений, в настоящий момент решаются соответствующие процедурные вопросы. Работы по демонтажу будут проводиться с учётом опыта в данном направлении Москвы и
Район Центрального рынка Симферополя, заверил Г. Бахарев, уже к лету преобразится. На улице Козлова будет единый комплекс, включающий зону отдыха с газоном, парковку на 40 мест, остановочный павильон площадью 115 кв.м. и нескольких торговых объектов.