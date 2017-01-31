Район Центрального рынка Симферополя зачистят от торговых точек

Благоустройство этой территории выходит на следующий этап. Речь идет, в первую очередь, об улице Козлова.

По информации Бахарева, завершается первый этап демонтажа незаконно размещённых торговых объектов. В большей части это малые архитектурные формы и торговые павильоны из лёгких конструкций — 20 нестационарных торговых объектов микрорынка на Козлова. Теперь столичные власти обещают взяться и за стационарные магазинчики. В ближайшее время работы по наведению порядка на прилегающей к Центральному рынку территории выйдут на следующий этап. Будет осуществлен демонтаж незаконно размещённых капитальных строений, в настоящий момент решаются соответствующие процедурные вопросы. Работы по демонтажу будут проводиться с учётом опыта в данном направлении Москвы и Санкт-Петербурга, — отметил глава администрации крымской столицы.

Район Центрального рынка Симферополя, заверил Г. Бахарев, уже к лету преобразится. На улице Козлова будет единый комплекс, включающий зону отдыха с газоном, парковку на 40 мест, остановочный павильон площадью 115 кв.м. и нескольких торговых объектов.