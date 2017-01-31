Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Подмосковье признали проблемными трех застройщиков
Завтрак оказался полезным для сердца и сосудов
В ДНР рассказали "о реальных потерях украинских силовиков"
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Лучшие друзья девушек: культовые украшения из фильмовЭкономить в кинематографе не принято, поэтому стоимость драгоценностей исчисляется порой миллионами долларов
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
В Госдуме призвали перестать церемониться с Порошенко - СМИ
В армии Украины сказали о «сдохших» БМП Порошенко
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Минздрав не станет вводить запрет на продажу табака родившимся после 2015 года
Раскрыты генетические истоки высокого давления
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
16:42 (мск), источник: Интерфакс

Памятник Михаилу Булгакову появился в «Сколково»

Москва. 31 января. INTERFAX.RU — На территории инновационного центра «Сколково» открыт памятник писателю Михаилу Булгакову, сообщил журналистам во вторник президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.

Источник: РИА "Новости"

«Мы провели опрос среди резидентов инновационного центра и выяснили, что наиболее читаемым писателем является Булгаков. В связи с этим было принято решение об установке его памятника», — сказал Вексельберг. Он отметил, что автором памятника является молодой скульптор Екатерина Казанцева.

Читайте также
Площадь Фиделя Кастро появится в районе Сокол

Как сообщалось, 8 декабря 2016 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме приняла решение об установке памятника Булгакову в сквере около музея писателя между домами 35 и 37 по Большой Пироговской улице. Предполагается, что памятник работы скульптора Георгия Франгуляна передадут в дар городу.

Ранее памятник планировалось установить в сквере на пересечении Спиридоньевского и Большого Козихинского переулков вблизи Патриарших прудов и «нехорошей квартиры» из произведения «Мастер и Маргарита» на Большой Садовой, однако местные жители выступили против.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный удар
У Жириновского сломался "Ё-мобиль"
ДНР: силовики совершили две попытки прорыва позиций ополчения
Трамп подпишет указ о выходе из Парижского соглашения по климату
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Аналитики рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций
РПЦ грозит вывести на улицы миллион сторонников передачи Исаакия
Российский чемпион ОИ-2014 дисквалифицирован на четыре года
Илон Маск начал копать подземный тоннель возле офиса SpaceX
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
«Взвешенные люди 3»: Ковальчук и худеющие пары на съемках Стала известна дата премьеры третьего сезона популярного телешоу про похудение. Сюрприз для поклонников — новые правила игры
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Подмосковье признали проблемными трех застройщиков
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Минстрой продлит программу помощи ипотечникам
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Трехлетняя девочка побывала в 20 странах мира Маленькая британка Бетти уже полтора года колесит по планете вместе с мамой и папой.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь