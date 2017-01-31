Памятник Михаилу Булгакову появился в «Сколково»

«Мы провели опрос среди резидентов инновационного центра и выяснили, что наиболее читаемым писателем является Булгаков. В связи с этим было принято решение об установке его памятника», — сказал Вексельберг. Он отметил, что автором памятника является молодой скульптор Екатерина Казанцева.

Как сообщалось, 8 декабря 2016 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме приняла решение об установке памятника Булгакову в сквере около музея писателя между домами 35 и 37 по Большой Пироговской улице. Предполагается, что памятник работы скульптора Георгия Франгуляна передадут в дар городу.

Ранее памятник планировалось установить в сквере на пересечении Спиридоньевского и Большого Козихинского переулков вблизи Патриарших прудов и «нехорошей квартиры» из произведения «Мастер и Маргарита» на Большой Садовой, однако местные жители выступили против.