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14:50 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Клоуна Вовочку не пустили на митинг против реформы на транспорте

Организаторов смутил красный флаг.

Митинг против новой маршрутной схемы Екатеринбурга состоялся сегодня в столице Урала, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Акция протеста была организована одной из политических партий. Сначала ее планировалось провести на площади Труда, но в процессе согласования митинг перенесли на площадь Обороны.

Как рассказал «АиФ-Урал» участник действа — знаменитый клоун Вовочка, в акции поучаствовало около 1,5 тысячи человек. Правда, самого клоуна сначала пускать на митинг не хотели. С учетом того, что все происходило на площади Обороны, клоун пришел туда с красным флагом. Однако сначала правоохранители попросили его развернуть полотнище, а потом организаторы предложили оставить флаг за периметром.

«Я человек законопослушный, оставил знамя у полицейских, — рассказывает Вовочка. — А к реформе на транспорте у меня отношение неоднозначное. В ней, конечно, есть рациональные элементы. Но, думаю, мамашам с детьми, инвалидам и пенсионерам будет очень непросто пересаживаться, прыгая с транспорта на транспорт. Кроме того, пострадают приезжие. Ведь повременной тариф будет работать только по “Екарте”, и гости города, у которых ее нет, будут платить значительно больше. Не все понятно и с частными перевозчиками. Мне кажется, что на рынке останутся только компании, которые “дружат” с властями. Будут массовые сокращения, и не только у коммерческих, но и у муниципальных предприятий…».

Напомним, что клоун Вовочка, он же Владимир Кадцын, известен в Екатеринбурге как автор многочисленных благотворительных, социальных, образовательных акций и флешмобов. Когда-то он служил в ГУФСИН, а когда вышел в отставку, занялся общественной деятельностью в образе клоуна.

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