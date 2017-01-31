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14:53 (мск), источник: NewsKo

Границы зоны платной парковки в Перми расширятся до Перми-2

Администрация Перми ведёт подготовку к расширению зоны платных парковок.

Источник: NewsKo

В частности, границы существующей зоны планируется расширить в сторону станции Пермь-2 через улицы Окулова, Крисанова и Пушкина.

От площади Центрального рынка через ул. Революции до Комсомольского проспекта, далее через Комсомольский проспект до ул. Полины Осипенко, затем на ул. Белинского до ул. Островского, через которую граница замкнётся на ул. Революции.

Об этом сообщил начальник пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

По его словам, в отличие от действующих границ платных парковок, в расширенной зоне не будет тотального перевода всех площадок в платные, что связано с тем, что поблизости находятся жилые дома и не находится так много деловых и офисных центров, то есть, нет острого дефицита в парковках в рабочее время.

«Поэтому повсеместно вводить платную парковку необходимости нет», — пояснил Максим Кис.

В пример он привёл участок на ул. Монастырская. Похожая ситуация наблюдается и на ул. Советская, где жители используют парковочные места исключительно для себя.

В платную зону не войдёт и жилая зона улиц Белинского и Чернышевского.

В марте городские власти планируют провести мониторинг, по результатам которого дирекция дорожного движения сделает расчёты необходимого количества парковочных мест, оборудования и паркоматов.

Работы по техническому оснащению запланированы на лето. Расширение зоны платных парковок придётся на конец лета.

По словам Максима Киса, уже сейчас очевидно, что наиболее загруженными являются парковки на улицах Екатерининская от ул. Куйбышева до Попова, на ул. Луначарского от Попова до Куйбышева, и от Комсомольского проспекта до 25 Октября и на улице 25 Октября от улицы Советской и до Екатерининской.

Здесь загрузка парковочных мест в пиковое время превышает введённые нормативы. Поэтому на отдельных парковках цены могут вырасти с 15 руб. до 20 руб. за один час.

Отметим, от использования платных парковок в городской бюджет за январь поступило 2 млн 560 тыс. руб. — это меньше, чем за декабрь, когда в городскую казну поступило 3 млн 270 тыс. руб. В ноябре сумма была практически такой же, как и в декабре: 3 млн 387 тыс. руб. За весь период работы платные парковки принесли бюджету города около 15 млн рублей.

Напомним, сейчас в Перми действует 2,5 тыс. парковочных мест, установлены 45 паркоматов, налажена система оплаты и поддержки пользователей. Платные парковки заработали с августа 2016 года. Организацию системы проводил «Ростелеком» в рамках муниципального контракта, заключённого с МКУ «Пермская дирекция дорожного движения». Стоимость парковки составляет 15 руб. в час и взимается в рабочие дни с 8:30 до 19:30.

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