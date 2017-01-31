В Челябинске режим неблагоприятных метеоусловий продлили до вечера среды
В четырех городах Челябинской области объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в
В четырех городах Челябинской области объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в
Так, до 19 часов 1 февраля сохраняются НМУ первой степени опасности в Челябинске, Коркино, Сатке и Карабаше. В связи с этим муниципалитетам рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов и использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров. Руководителю ОГКУ «ЦГО» рассмотреть возможность выезда передвижной автоматизированной лаборатории с учетом складывающихся метеорологических условий.
Добавим, что неблагоприятные метеоусловия в Челябинске были объявлены с 25 января и сохраняются уже почти неделю.
Как уже сообщало Накануне.RU, в городе выявлено 20 предприятий, которые не выполняют требования в период неблагоприятных метеоусловий.