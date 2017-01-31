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14:55 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске режим неблагоприятных метеоусловий продлили до вечера среды

В четырех городах Челябинской области объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального минэкологии.

Так, до 19 часов 1 февраля сохраняются НМУ первой степени опасности в Челябинске, Коркино, Сатке и Карабаше. В связи с этим муниципалитетам рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов и использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров. Руководителю ОГКУ «ЦГО» рассмотреть возможность выезда передвижной автоматизированной лаборатории с учетом складывающихся метеорологических условий.

Добавим, что неблагоприятные метеоусловия в Челябинске были объявлены с 25 января и сохраняются уже почти неделю.

Как уже сообщало Накануне.RU, в городе выявлено 20 предприятий, которые не выполняют требования в период неблагоприятных метеоусловий.

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