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15:01 (мск), источник: ИА Башинформ

Льготники Башкирии продолжат получать субсидии на ЖКУ по сниженным стандартам

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Правительством Башкортостана принято постановление, согласно которому в 2017 году продолжится применение сниженных стандартов максимально допустимой доли расходов населения на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи при предоставлении соответствующих субсидий, действующих с 2015 года.

Для многодетных и неполных семей, а также проживающих совместно с ними граждан, учитываемых в составе семьи при назначении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, — 15 процентов.

Для одиноко проживающих граждан, получающих пенсию, и достигших возраста: мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет, — 18 процентов, для иных категорий граждан — 20 процентов.

Как отметили в пресс-службе Минтруда Башкортостана, такая мера направлена на дополнительную социальную поддержку населения и обеспечение доступности платы за жилье и коммунальные услуги.

С 1 января 2011 года для всех категорий граждан размер стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи был снижен с 22 до 20 процентов.

На сайте Минтруда действует онлайн-калькулятор, который позволит узнать, имеет ли смысл оформлять документы и обращаться в соответствующие органы.

Для того чтобы рассчитать примерный размер субсидий на жилищно-коммунальные услуги, надо вписать в таблицу сведения об условиях проживания, сведения о составе, доходах семьи и расходах на оплату ЖКУ и сумму фактических расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Список документов, необходимых для получения субсидий, опубликован на сайте Минтруда республики.

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