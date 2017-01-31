В центре Волгограда 2 февраля перекроют четыре улицы
Ограничение движения связано с обеспечением безопасности дорожного движения.
Ограничение движения связано с обеспечением безопасности дорожного движения.
Четыре улицы перекроют в Центральном районе Волгограда 2 февраля в связи с проведением
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
— Чуйкова от улицы имени Ленина до улицы 13-й Гвардейской.
— Комсомольской от улицы Чуйкова до Набережной 62-ой Армии.
— 13-й Гвардейской от улицы Чуйкова до улицы Советской.
— Ленина от улицы Чуйкова до верхней террасы Набережной 62-ой Армии.
Объехать перекрытые участки дороги можно будет по улицам Краснознаменской, Советской, 7-ой Гвардейской, а также Набережной 62-ой Армии, проспекту Ленина.
Ограничение движения связано с обеспечением безопасности дорожного движения в период проведения массовых мероприятий.