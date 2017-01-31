Движение трамваев по маршруту № 11 в Нижнем Новгороде будет приостановлено до 9 мая 2017 года

Как сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации, с 1 февраля до 9 мая 2017 года в Нижнем Новгороде будет приостановлено движение трамвая № 11 по маршруту «Благовещенская площадь — Черный пруд».

Решение о временном прекращении движения трамваев по этому маршруту принимается ежегодно, в связи с сезонным низким пассажиропотоком.

Напомним, что в прошлом году трамвай приостановил работу 11 января 2016 года и вернулся на маршрут весной.