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14:41 (мск), источник: НТА-Приволжье

Движение трамваев по маршруту № 11 в Нижнем Новгороде будет приостановлено до 9 мая 2017 года

Нижний Новгород. 31 января. НТА-Приволжье — Движение трамваев по маршруту № 11 в Нижнем Новгороде будет приостановлено до 9 мая 2017 года.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации, с 1 февраля до 9 мая 2017 года в Нижнем Новгороде будет приостановлено движение трамвая № 11 по маршруту «Благовещенская площадь — Черный пруд».

Решение о временном прекращении движения трамваев по этому маршруту принимается ежегодно, в связи с сезонным низким пассажиропотоком.

Напомним, что в прошлом году трамвай приостановил работу 11 января 2016 года и вернулся на маршрут весной.

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