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14:40 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

80 000 иностранцев посетило Нижегородскую область в 2016 году

Граждане более чем из 100 стран мира прибыли в наш регион с разными миссиями.

Нижний Новгород, 31 января — АиФ-НН. 80 000 иностранцев посетило Нижегородскую область в 2016 году, сообщил начальник управления ГУ МВД региона по вопросам миграции Владимир Лохин на пресс-конференции в «АиФ-НН».

По его словам, в основном в регион приезжали рабочие на заработки из Узбекистана, Таджикистана и Украины. В основном они трудятся на стройках и производстве. Вместе с тем в прошлом году в Нижегородскую область прибыло 73 квалифицированных рабочих из Чехии и КНДР, а также 48 высококвалифицированных специалистов из Германии, Индии, Австрии, Франции, США. Они в основном заняты на высокотехнологичных производствах, в сфере обслуживания и международных отношений.

Только 10% от общего числа прибывших в регион иностранцев имеют целью длительное проживание в РФ. Большая часть гостей прибывает для работы, учебы или туризма. В 2016 году было выдано 8 000 разрешений на временное проживание в стране. Вместе с тем специалисты фиксируют и нарушения. Так, за прошлый год было составлено 3035 протоколов, 1378 человек выдворено из России по решению суда.

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