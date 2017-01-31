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15:00 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

1 февраля в Казани сохранится морозная погода

Дневная температура воздуха составит 7−9 градусов ниже нуля.

(Город Казань KZN.RU, 31 января). 1 февраля в Казани прогнозируется переменная облачность и небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ночью в столице РТ ожидается облачная, с прояснениями погода и небольшой снег. Ветер юго-западный, умеренный. Минимальная температура воздуха составит 17−19 градусов мороза. Днем 1 февраля погодные условия сохранятся, градусники покажут 7−9 градусов ниже нуля.

В целом по Татарстану 1 февраля ожидается облачная, с прояснениями погода, в большинстве районов небольшой снег. Ветер юго-западный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 17−22, на востоке республики до 26 градусов мороза. Максимальная температура воздуха днем минус 6−11, на востоке до 14 градусов ниже нуля.

2 февраля в РТ сохранится облачная, с прояснениями погода. В большинстве районов республики ожидается снег, местами метель. Ветер северо-западный, умеренный, до сильного. Минимальная температура воздуха ночью 9−14 градусов мороза, днем потеплеет до 7−12 градусов. На дорогах гололедица, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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1 февраля в Казани сохранится морозная погода
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