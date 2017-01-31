1 февраля в Казани сохранится морозная погода
Дневная температура воздуха составит 7−9 градусов ниже нуля.
Дневная температура воздуха составит 7−9 градусов ниже нуля.
(Город Казань KZN.RU, 31 января). 1 февраля в Казани прогнозируется переменная облачность и небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ночью в столице РТ ожидается облачная, с прояснениями погода и небольшой снег. Ветер
В целом по Татарстану 1 февраля ожидается облачная, с прояснениями погода, в большинстве районов небольшой снег. Ветер
2 февраля в РТ сохранится облачная, с прояснениями погода. В большинстве районов республики ожидается снег, местами метель. Ветер