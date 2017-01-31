1 февраля в Казани сохранится морозная погода

(Город Казань KZN.RU, 31 января). 1 февраля в Казани прогнозируется переменная облачность и небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ночью в столице РТ ожидается облачная, с прояснениями погода и небольшой снег. Ветер юго-западный, умеренный. Минимальная температура воздуха составит 17−19 градусов мороза. Днем 1 февраля погодные условия сохранятся, градусники покажут 7−9 градусов ниже нуля.

В целом по Татарстану 1 февраля ожидается облачная, с прояснениями погода, в большинстве районов небольшой снег. Ветер юго-западный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 17−22, на востоке республики до 26 градусов мороза. Максимальная температура воздуха днем минус 6−11, на востоке до 14 градусов ниже нуля.