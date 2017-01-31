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18:03 (мск), источник: БЕЛТА

Ученые выяснили, как продлить жизнь родителей и сделать ее лучше

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты из Университета Калифорнии в ходе исследования выяснили простой способ, как продлить жизнь пожилым родителям и улучшить их настроение.

«Рецепт», который предлагают ученые, не требует больших финансовых затрат, зато может поспособствовать тому, что наши родители будут жить дольше.

Специалисты выяснили, что одну из главных ролей в ускорении процесса старения играет одиночество. Так, ученые наблюдали за здоровьем 1,6 тыс. пожилых людей со средним возрастом 71 год. Исследование длилось шесть лет. За это время умерли 23% участников, с которыми не контактировали родственники, и только 14% участников эксперимента, которых регулярно навещали близкие люди.

Ученые подчеркивают, что даже несколько часов в неделю и один телефонный звонок в день могут в разы повысить шансы наших близких прожить более долгую и счастливую жизнь.

Также выяснилось, что в пожилом возрасте для людей все большее значение имеют отношения с семьей, а вот дети и внуки, напротив, гораздо меньше нуждаются в общении со старшим поколением.

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