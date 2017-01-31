Неоконченная симфония Франца Шуберта

Источник: РИА "Новости"

31 января 1797 года в Австрии родился знаменитый композитор, основоположник романтизма и одна из ключевых фигур классической музыки Франц Шуберт.

Он проживет всего 32 года, но за это время создаст несколько симфоний, опер, многочисленные фортепианные пьесы и напишет больше 600 песен на стихи Шиллера, Гете, Гейне.

Большая часть его произведений навсегда войдет в золотой фонд мировой музыки. Уроки композиции от Сальери Происхождение будущего музыкального гения не слишком располагало к занятиям музыкой — отец композитора был выходцем из крестьян и учителем приходской школы в пригороде Вены, мать — дочерью слесаря. Всего в семье было 14 детей, девять из которых умерли во младенчестве. Однако из оставшихся пяти профессионально музыкой занялись сразу двое — Франц и его брат Фердинанд. Возможно, сказалось влияние отца, музыканта-любителя, он же стал одним из первых учителей маленького Франца. Поначалу музыкальная судьба Шуберта сложилась удачно — способности к музыке проявились у него очень рано, и в 11 лет его приняли «певчим мальчиком» в венскую придворную капеллу, а позднее Антонио Сальери, заметив одаренного юношу, взял его к себе на бесплатное обучение.

Именно Сальери впервые преподал Шуберту, обладавшему прекрасным голосом и владевшему игрой на гитаре и скрипке, основы композиции.

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К 1813 году 16-летний Шуберт уже стал автором оперы, симфонии, нескольких фортепианных песен и пьес. Наибольшее влияние на юного композитора оказало творчество Моцарта, Глюка и Бетховена: последнего Шуберт переживет лишь ненадолго и будет боготворить до самой своей смерти. В австрийской музыке к тому моменту господствовал жанр зингшпиля — комической музыкальной пьесы с разговорными диалогами. Дань популярному направлению Шуберт отдал в своем первом полностью самостоятельном произведении — написанной им в 1814 году опере «Веселый замок сатаны». Однако вскоре стало ясно, что композитора больше влечет дух романтической героики. И в 1816 году он перекладывает на музыку «Лесного царя» — произведение одного из главных романтиков эпохи, Иоганна Гете. Эта баллада станет одним из самых известных произведений Шуберта.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jSq53GGdda8?rel=0&controls=0&showinfo=0?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> «Лесной царь» Шуберта

«Венок жутких песен» К этому моменту, впрочем, музыкальная фортуна отвернулась от Шуберта: еще в 1813 году его отчислили из хора из-за того, что у него начал ломаться голос. Его попытки утвердиться в качестве композитора не увенчались немедленным успехом, и Шуберт вернулся в родной город, где окончил учительскую семинарию и работал учителем вплоть до 1818 года, не оставляя, однако, надежды прорваться в музыкальный мир. Удача улыбнулась ему лишь после того, как известный певец Иоганн Фогель начал исполнять в салонах песни его сочинения. Несмотря на девять написанных им симфоний, 10 опер, шесть месс и около 30 камерных произведений, для своих современников Шуберт так навсегда и останется в первую очередь автором песен. Однако мастерство композитора заключалось в том, что он сумел поднять песенный жанр до уровня «высокой» музыки.

Источник: РИА "Новости"

Успех «Лесного царя» продолжили песенные сборники «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь», написанные в 1820-е годы на стихи Вильгельма Мюллера. В них впервые в истории музыки аккомпанемент становится столь же значим для передачи эмоциональных состояний и настроений, как и голос вокалиста.

Первый цикл, «Прекрасная мельничиха», был написан в 1823 году — в 20 песнях рассказывалась история молодого мельника, который отправился искать счастье.

Сперва юноша обретает любовь, встретив прекрасную дочь мельника, однако позднее на его пути встает более счастливый соперник. Мельник отправляется к ручью, желая оставить на дне его свою любовь. Второй сборник песен на стихи Мюллера, «Зимний путь», ставший сюжетным продолжением «Мельничихи», был написан уже на закате жизни композитора, в 1827 году, и был пронизан мрачностью и пессимизмом. Каждая из 24 песен была решена как монолог влюбленного, пустившегося в бесцельные странствия в тщетной попытке сбежать от самого себя после пережитой любовной драмы. Сам Шуберт назвал свое творение венком жутких песен. После его смерти будет издан еще один сборник — из 14 песен на стихи Гейне, Рельштаба и Зейдля. Он получил название «Лебединая песня». Первый и единственный концерт В 1826 году Шуберт, успевший в начале 1820-х годов пожить в летней резиденции графа Эстерхази, где композитор учил музыке его дочерей, переехал в Вену. Он мечтал о должности вице-капельмейстера в часовне императорского двора, однако получил отказ.

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В конце марта 1828 года Франц Шуберт дал в австрийской столице свой первый и единственный концерт — он имел оглушительный успех и принес композитору существенный доход. Но в ноябре того же года 32-летний Шуберт, уже несколько лет имевший проблемы со здоровьем, скончался от брюшного тифа. Он был похоронен на Верингском кладбище недалеко от могилы Бетховена, скончавшегося за год до него. В 1888 году могилы Шуберта и Бетховена были перенесены на Центральное кладбище города, а вокруг них образовался знаменитый участок захоронений музыкантов.

Эпитафия на могиле Шуберта гласила: «Музыка похоронила здесь прекрасное сокровище, но еще более прекрасные надежды».

После его смерти в архиве композитора было обнаружено множество неизданных произведений. Одной из самых известных среди них стала Симфония № 8, также известная как «Неоконченная». Загадка «Неоконченной симфонии» В 1865 году молодой венский дирижер Иоганн Хербек обнаружил рукопись партитуры первых двух частей симфонии у друга Шуберта, Ансельма Хюттенбреннера. Бумаги к тому моменту пролежали у того около 40 лет. Помимо партитуры, сохранился также набросок третьей части. Однако в 1822 году композитор, очевидно, прервал работу над симфонией и больше никогда к ней не возвращался. Пытаясь объяснить это решение, ряд музыковедов предположили, что «Неоконченная симфония» являлась в действительности вполне завершенным произведением — просто Шуберт при работе над ней отказался от классического четырехчастного цикла, предвосхитив стремление композиторов последующих лет к сокращению частей. Однако для этого обе части были написаны в слишком далеких друг от друга тональностях. По другой версии, в современных Шуберту оркестрах просто не было духовых инструментов, которые могли бы играть в тональности си-мажор, необходимой композитору для завершения симфонии.

Одним из самых вероятных объяснений, впрочем, остается версия, согласно которой рукописи двух оставшихся частей хранились у других друзей музыканта и либо еще ждут своего часа, либо были полностью утрачены.

Кроме того, композитор, в архиве у которого было сразу несколько неоконченных произведений, просто не захотел доводить симфонию до конца. Тем не менее композиторы всего мира на протяжении двух веков предлагают свои варианты завершения для Симфонии № 8. Среди тех, кто предлагал свои варианты, были в том числе наши соотечественники Антон Сафронов и Борис Тищенко.